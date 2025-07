Oroszország bűnös: az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint bizonyított, hogy ők lőtték le a maláj gépet

Az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy Oroszország áll a maláj gép 2014-es lelövése mögött, és egy másik ítéletben azt is megállapították, hogy Oroszország megsértette a nemzetközi jogot az ukrajnai háború során. A döntések inkább csak szimbolikus jelentőségűek, Moszkva semmisnek tekinti az EJEB döntéseit.

A Malaysia Airlines MH17-es járatát 283 utassal és 15 fős személyzettel a fedélzeten a donyecki front felett lőtték le, a katasztrófát senki sem élte túl. Nyugaton kezdettől úgy vélték, hogy az oroszok támogatta donyecki felkelők lőtték le a gépet, tévedésből, mert ukrán katonai repülőnek hitték. Az orosz kormány azonban megpróbálta ráfogni a támadást az ukrán légierőre.

AFP PHOTO/ BULENT KILIC

A nemzetközi vizsgálat később megállapította , hogy a maláj utasszállítót egy Buk típusú orosz légvédelmi rakétával lőtték le, amit csak néhány nappal korábban szállítottak át Oroszországból, majd a gép lelövése után gyorsan vissza is szállították Oroszországba.

Korábban már a holland és az ausztrál bíróság is bűnösnek találtak Oroszországot a 298 ember halála miatt, májusban pedig ugyanerre jutott az ENSZ Nemzetközi Polgári Repülési Szervezete is - a mostani azonban az első alkalom, hogy egy nemzetközi bíróság is Oroszországot teszi felelőssé az MH17-es járat katasztrófájáért.

Egy másik ítéletben az EJEB azt is kimondta, hogy Oroszország megsértette a nemzetközi jogot és az emberi jogokat az ukrajnai háborúja során. Ez a maga nemében szintén az első hasonló nemzetközi ítélet. A döntéseket a bíróság az Ukrajna és Hollandia által Oroszország ellen indított perek mérlegelése során hozta meg.

Az ítéleteket Oroszország ugyanakkor nem ismeri el. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője gyorsan közölte, hogy Oroszország semmisnek tekinti az EJEB határozatait, és nem is szándékozik azokat végrehajtani.

(via Meduza)