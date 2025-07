Sándor Fegyir: A magyar fél sokszor a tények ellenőrzése nélkül reagál, de türelmesnek kell lenni, hiszen ez a helyzet csak Oroszországnak jó

Magyarország a 2026-os parlamenti választást felvezető kampány előtt áll éppen, ezért azt, ami történik, ebben a kontextusban kell értelmezni – mondta Sándor Fegyir ukrán nagykövet az Ukrinform ukrán állami hírügynökségnek. Szerinte egyes magyar politikusok átlépik „az etikai normák határait”, de Ukrajna ilyenkor csak diplomáciai úton jelzi, hogy ezt nem illik, inkább tárgyalóasztalhoz ülnek.

Fotó: Németh Dániel/444

A Népszava szemléje szerint a nagykövet arról beszélt, hogy a magyarok és az ukránok „ezeréves közös történelmük” során soha nem álltak egymással jelentős konfliktusban, sőt, mondhatni „közös DNS-ünk van”, hiszen már az Árpád-korban is volt ukrán származású magyar királyné. Sándor azt mondta, valójában Oroszország tesz meg mindent azért, hogy akadályozza a kommunikációt Ukrajna és nyugati szomszédai között, hogy a megosztással megakadályozza Ukrajna nyugati integrációját.

Az interjúban előkerült Sebestyén József halála, illetve a palágykomoróci templom felgyújtása is. Sándor azt mondta, a magyar fél sokszor a tények ellenőrzése nélkül, túl érzelmesen reagál, de türelmesnek kell maradni, hiszen ez az egész helyzet megint csak Oroszországnak jó, ami konfliktusokat akar szítani nemcsak a csatatéren, hanem a diplomáciában, a gazdaságban, a kultúrában, az emberi kapcsolatokban is. A gyújtogatás kapcsán megjegyezte, hogy a kormány és médiája elég gyorsan reagált az ügyre, de kerülte azt a Rácz András Oroszország-szakértő által bedobott elméletet, miszerint a magyar kormány jó eséllyel benne volt a kárpátaljai templom elleni támadásban. A nagykövet szerint a történtek azt jelzik, hogy az egész helyzet előre ki volt számítva, a provokációtól a reakcióig.

Sándor Fegyir ezek ellenére úgy gondolja, meg lehet változtatni Magyarország álláspontját Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban. Az ügy érdekében aktívan dolgozik is az ukrán külügy. Orbán Viktor nemrég azt mondta, az ő életében Ukrajna nem lesz uniós tag. Sándor kulcsfontosságúnak nevezte a jószomszédi viszony építését, itt említett formális témákat is, például, hogy három évig nem volt nagykövete Ukrajnának Magyarországon, most viszont van.

A hírügynökség kérdésére, hogy miért maradtak el a május 11–12-re tervezett ungvári tárgyalások a kárpátaljai magyarok jogairól, Sándor Fegyir azt mondta: a munka folytatódik, csak szakértői szintre került át. Nem lemondásnak, inkább halasztásnak tartja az esetet. Az oktatási ügyekben négy pontban már megvan a megállapodás, kettőben középtávon várható, ötben még egyeztetnek.

Azt is említette, hogy Magyarország és Ukrajna gazdasági együttműködése élő, és az elmúlt években több tízmillió eurónyi magyar humanitárius segély érkezett Ukrajnába, főleg a Magyar Református Egyház és alapítványok révén. Magyar filantrópok rendszeresen segítenek generátorokkal, felszerelésekkel, más szükséges eszközökkel árvaházaknak és kórházaknak, az adományozók közös jellemzője, hogy nem keresik sem a magyar, sem az ukrán média figyelmét.

Sándor Fegyir azzal zárta, alig várja, hogy találkozhasson Orbán Viktorral, szívesen sétálna vele egyet Székesfehérváron, de mivel nemrég lépett hivatalba, először felméri a lehetőségeket.