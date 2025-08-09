Hétvégi olvasnivalók rapszövegekről, izlandi hadseregről, agyrohasztó bulizásról és a teljesen átalakul globális rendről

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét nagyobb-fontosabb, érdekesebb, szórakoztatóbb cikkeivel. Többféle hírlevelünk is akad, itt lehet közöttük válogatni.

Az élet itthon

Fotó: Kristóf Balázs/444

A héten villáminterjút készítettünk Orbán Viktorral: a miniszterelnöknél éppen azután érdeklődtünk a nők bántalmazásáról szóló szövegekről, hogy Dopeman stúdiójában járt. Írtunk arról is, hogy a Fidesz látványosan keresi a hangot és a csatornákat az online térben, régi módszereket újrahasználva, de kérdés, hogy ez működik-e a közösségi média logikájában, és hogy tényleg csak annyi történik-e, hogy sok a tiszás kommentelő a neten.

Ha már Tisza: a hetet Magyar Péter erdélyi eseményén készült riporttal kezdtük, és a héten írtunk arról is, hogy a korrupció feltárásának ígéretével lett polgármester a kutyapártos Kovács Gergely a XII. kerületben, ám eddig kevés eredményt tud felmutatni, míg a cikk folytatásában volt és jelenlegi MKKP-képviselők meséltek arról, hogyan látják az átvilágítási bizottság körüli vitát. A Lakmusz pedig azt mutatta be a héten, hogy a Fidesznek fájhat a legjobban, hogy ősztől a Meta és a Google is leáll a politikai hirdetésekkel.

Pénzek

Nagy Márton és az évek óta kergetett 4 százalékos növekedés Fotó: Botos Tamás/444

Az amerikai vámok miatt új akcióterveket indít a kormány, ezért felidéztük, hogy az elmúlt években milyen akciótervek indultak, ahogy írtunk arról is, hogy Nagy Márton valahogy mindig jövőre várja a gazdaság fellendülését. A miniszter intézkedései komoly nyomást helyeznek a baromfiágazatra is, becslések szerint akár 60 milliárd forintos kár érheti őket. Gazdasági vonatkozású cikkünk volt az is, melyben arra figyelmeztettünk, kellemetlen meglepetések lehetnek majd az augusztusi rezsiszámlákban.

Világ

Ursula von der Leyen és Donald Trump július 27-én, Skóciában Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Globálisan erősödött a jobboldali populizmus, miközben a Trump-hatás az amerikai elnök politikájával legerőteljesebben szembeszálló politikusokat is felemeli: Tábor Áron elemzésében arról írt, hogy mit hozott a külpolitikában Trump második ciklusának első fél éve. Az USA-EU kereskedelmi megállapodás nyomán foglalkoztunk azzal is, hogy hogyan alakul át épp a világgazdaság a trumpi lépések hatására, és hogy vajon köthetett volna-e jobb dealt az EU.

A hét közepén írtunk hosszabban arról is, hogy mi a helyzet a Trump által Putyinnak adott ultimátummal, a cikk megjelenése óta friss fejlemény, hogy a két elnök jövő pénteken találkozhat Alaszkában. A megváltozott amerikai külpolitikához is kapcsolódott cikkünk arról, hogy hogyan alakult át a védelmi és szövetségi gondolkodás Izlandon, és interjút készítettünk Európa megváltozott lehetőségeiről és kihívásairól a finn biztonságpolitikai szakértővel, Minna Ålanderrel.

Írtunk arról, hogy katasztrofális a helyzet Gázában, ahova messze nem jut be elegendő élelmiszer a kétmillió lakos számára, és a cikk megjelenése után derült ki, hogy Izrael közben a teljes övezet elfoglalására készül. Bemutattuk, hogy Kína víz alatti adatközpontokkal készül az AI-forradalomra, és írtunk arról, hogy miután elítélték, Milorad Dodik első útja a Karmelitába vezetett, mit jelenthet mindez a saját és a régió szempontjából.

Írtunk emellett az András hercegről szóló, születőfélben lévő botránykönyvről, arról, hogy Carrara belepusztult a márványiparba, valamint hogy nem nagy ötlet a ChatGPT-vel megíratni az összes beadandódat.

Sziget

Fotó: Sziget

Charli XCX egy éve zöldbe borította a fél világot. Az agyrohasztó bulizás, a fülbemászó hyperpop és a neonzöld alsóneműk mögött rengeteg meló van – a munka gyümölcsét a szigetlakók is megkóstolhatták.

Fodball

Németh Hunor az MTK-ban Fotó: mtkbudapest.hu

A magyar foci két nagy reménysége is hazajött már, mert fiatalokat kell játszatni az NB I-ben. Karriertemető vagy katapult lesz az új MLSZ-szabályozás? - tettük fel a kérdést a héten. És írtunk arról is, hogy gyűlnek a problémák Mészáros Lőrinc eszéki fociklubjánál, a szurkolók büntetésével reagált a vezetés.

Tyúkól

Illusztráció: Kiss Bence/444

Rendben van, hogy fél pillanat alatt tönkre tudjuk tenni bárki életét? Gyakorolhatunk közösségként efféle nyomást? Doxxolás, bullying, morális fölény volt a téma az eheti Tyúkólban.