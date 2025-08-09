Hétvégi olvasnivalók rapszövegekről, izlandi hadseregről, agyrohasztó bulizásról és a teljesen átalakul globális rendről

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét nagyobb-fontosabb, érdekesebb, szórakoztatóbb cikkeivel. Többféle hírlevelünk is akad, itt lehet közöttük válogatni.
A héten villáminterjút készítettünk Orbán Viktorral: a miniszterelnöknél éppen azután érdeklődtünk a nők bántalmazásáról szóló szövegekről, hogy Dopeman stúdiójában járt. Írtunk arról is, hogy a Fidesz látványosan keresi a hangot és a csatornákat az online térben, régi módszereket újrahasználva, de kérdés, hogy ez működik-e a közösségi média logikájában, és hogy tényleg csak annyi történik-e, hogy sok a tiszás kommentelő a neten.
Ha már Tisza: a hetet Magyar Péter erdélyi eseményén készült riporttal kezdtük, és a héten írtunk arról is, hogy a korrupció feltárásának ígéretével lett polgármester a kutyapártos Kovács Gergely a XII. kerületben, ám eddig kevés eredményt tud felmutatni, míg a cikk folytatásában volt és jelenlegi MKKP-képviselők meséltek arról, hogyan látják az átvilágítási bizottság körüli vitát. A Lakmusz pedig azt mutatta be a héten, hogy a Fidesznek fájhat a legjobban, hogy ősztől a Meta és a Google is leáll a politikai hirdetésekkel.
Az amerikai vámok miatt új akcióterveket indít a kormány, ezért felidéztük, hogy az elmúlt években milyen akciótervek indultak, ahogy írtunk arról is, hogy Nagy Márton valahogy mindig jövőre várja a gazdaság fellendülését. A miniszter intézkedései komoly nyomást helyeznek a baromfiágazatra is, becslések szerint akár 60 milliárd forintos kár érheti őket. Gazdasági vonatkozású cikkünk volt az is, melyben arra figyelmeztettünk, kellemetlen meglepetések lehetnek majd az augusztusi rezsiszámlákban.
Globálisan erősödött a jobboldali populizmus, miközben a Trump-hatás az amerikai elnök politikájával legerőteljesebben szembeszálló politikusokat is felemeli: Tábor Áron elemzésében arról írt, hogy mit hozott a külpolitikában Trump második ciklusának első fél éve. Az USA-EU kereskedelmi megállapodás nyomán foglalkoztunk azzal is, hogy hogyan alakul át épp a világgazdaság a trumpi lépések hatására, és hogy vajon köthetett volna-e jobb dealt az EU.
A hét közepén írtunk hosszabban arról is, hogy mi a helyzet a Trump által Putyinnak adott ultimátummal, a cikk megjelenése óta friss fejlemény, hogy a két elnök jövő pénteken találkozhat Alaszkában. A megváltozott amerikai külpolitikához is kapcsolódott cikkünk arról, hogy hogyan alakult át a védelmi és szövetségi gondolkodás Izlandon, és interjút készítettünk Európa megváltozott lehetőségeiről és kihívásairól a finn biztonságpolitikai szakértővel, Minna Ålanderrel.
Írtunk arról, hogy katasztrofális a helyzet Gázában, ahova messze nem jut be elegendő élelmiszer a kétmillió lakos számára, és a cikk megjelenése után derült ki, hogy Izrael közben a teljes övezet elfoglalására készül. Bemutattuk, hogy Kína víz alatti adatközpontokkal készül az AI-forradalomra, és írtunk arról, hogy miután elítélték, Milorad Dodik első útja a Karmelitába vezetett, mit jelenthet mindez a saját és a régió szempontjából.
Írtunk emellett az András hercegről szóló, születőfélben lévő botránykönyvről, arról, hogy Carrara belepusztult a márványiparba, valamint hogy nem nagy ötlet a ChatGPT-vel megíratni az összes beadandódat.
Charli XCX egy éve zöldbe borította a fél világot. Az agyrohasztó bulizás, a fülbemászó hyperpop és a neonzöld alsóneműk mögött rengeteg meló van – a munka gyümölcsét a szigetlakók is megkóstolhatták.
A magyar foci két nagy reménysége is hazajött már, mert fiatalokat kell játszatni az NB I-ben. Karriertemető vagy katapult lesz az új MLSZ-szabályozás? - tettük fel a kérdést a héten. És írtunk arról is, hogy gyűlnek a problémák Mészáros Lőrinc eszéki fociklubjánál, a szurkolók büntetésével reagált a vezetés.
Rendben van, hogy fél pillanat alatt tönkre tudjuk tenni bárki életét? Gyakorolhatunk közösségként efféle nyomást? Doxxolás, bullying, morális fölény volt a téma az eheti Tyúkólban.
A Fidesz bajban van, beindította a gépezetet. Harcosok Klubja, Digitális Polgári Körök, Harcosok Órája, Dopeman. Régi módszert reciklálnak modern köntösben, kérdés, hogy ez működik-e a közösségi média logikájában, és hogy tényleg csak annyi történik-e, hogy sok a tiszás kommentelő a neten. A választásokat is eldöntheti, hogy Orbán és stábja jól olvassa-e az online világot.
Magyar Péter két napot Erdélyben töltött, ott volt az első tiszás táborban. A rendezvény inkább szólt a Tisza Szigetekről, mint róla, és a szigeteseknek is fontosabb volt a közvetlen közösségük, mint a pártelnök. Régi Fidesz, sztorik Szigetekből, Magyar Péter és a permanens live. Riport.
A korrupció feltárásának ígéretével lett polgármester a kutyapártos Kovács Gergely a XII. kerületben, ám kevés eredményt tud felmutatni. A gyanús ügyek feltárása elkezdődött, de nem tartott sokáig. A polgármester fő bizalmasa ráadásul már az előző vezetés idején is helyzetben volt a Hegyvidéken.
Kovács Gergely polgármester nyilvános posztban írta meg, hogy nem volt lehetősége válaszolni a 444 kérdéseire. Saját sajtósának levele közben világosan megmutatja: a cikk megjelenése előtt már közölték hivatalos álláspontjukat. Volt és jelenlegi MKKP-képviselők mesélnek arról, hogyan látják az átvilágítási bizottság körüli vitát.
Ha át is csúsznak majd politikai reklámok a techcégek amúgy sem túl jól működő szűrőin, kampányt építeni erre nem lehet. Márpedig a Fidesz eddig nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően sokat hirdetett. Új stratégia jön?
A miniszterelnök rajong az akciótervekért, amelyek viszont általában arról tanúskodnak, hogy mennyire hatástalanok voltak a korábbiak. Most jön a tizenhetedik, de mi volt az előző tizenhatban?
A nemzetgazdasági miniszter évek óta kergeti a 4 százalékos gazdasági növekedést. Mindig ezzel számol a következő évre, de sose jön össze. Talán majd jövőre.
Az árrésstop és az élelmiszer-feldolgozókra helyezett kormányzati nyomás miatt nehéz helyzetbe kerültek. A költségeiket nem tudják csökkenteni, de az áraikat sem tudják növelni, mert a vágóhidak „befagyasztották” a felvásárlási árakat.
Itt a rezsiévforduló, jön az éves elszámolás. Az inflációs adatok aggasztó jeleket mutatnak. Az állami MVM egy vezetője már hetekkel ezelőtt a fizetési haladék és a részletfizetés lehetőségével próbálta nyugtatni a fogyasztókat. A kormány közben bevet egy újabb kommunikációs trükköt.
Globálisan erősödött a jobboldali populizmus, miközben a Trump-hatás az amerikai elnök politikájával legerőteljesebben szembeszálló politikusokat is felemeli. Nehéz pontos meghatározást adni arra a hullámvasútra, amit az új adminisztráció hozott a nemzetközi politikába.
Sokan felháborodva fogadták az EU és az USA kereskedelmi megállapodásának részleteit, de európai szempontból csak rosszabb opciók voltak terítéken. A tárgyalások során csak az amerikaiaknál voltak ütőkártyák. Hatályos a 15 százalékos vám, de ami igazán rossz: a bizonytalanság nem szűnt meg ezzel.
Tényleg elzárják az orosz háborús pénzcsapokat, vagy csak India zsarolására jó az egész? A másodlagos szankciók minden eddiginél hatékonyabbak lehetnek, Moszkva mégsem akar engedni.
Jövő pénteken Ukrajna részvétele nélkül indulnak a tűzszüneti tárgyalások.
Izland eddig a GDP-je 0,014 százalékát költötte védelmi kiadásokra, ezt 1,5 százalékra tornássza. Az ország védelmét a NATO és az USA garantálja, de most az EU-val is kötöttek védelmi megállapodást, és már azt vizsgálják, érdemes-e lecserélni a koronát euróra.
Trump tényleg folyton „nyer” a gyenge európai vezetők ellen? Mi történt az európai védelmi politikában azóta, hogy Trump második elnöksége új helyzetet teremtett? Miért beszélünk folyton orosz veszélyről, ha nem bírnak Ukrajnával sem? Interjú Minna Ålander biztonságpolitikai szakértővel.
Katasztrofális a helyzet Gázában, és elsősorban Izraelen múlik, meddig marad ez így. A nemzetközi felháborodás hatására kisebb engedményeket tettek, de a tömeges éhezés enyhítéséhez sokkal többet kellene tenni, és sokkal gyorsabban.
A mesterséges intelligencia működéséhez felfoghatatlan mennyiségű víz kell, ennek a legnagyobb részét hűtésre használják el. Mindenki keresi az optimális megoldást. Nyilván a kínaiak is.
A másodfokú ítélettel folytatódott a boszniai szerb elnök február óta tartó jogi-politikai drámája, ennek volt része az újabb budapesti útja. Vajon TEK-eseket kért magának? Bár a magyar kormány a szuverenitásvédelemmel dobálózik, valójában ő avatkozik bele mások belügyeibe.
A brit bulvársajtó már közli a részleteket egy András hercegről szóló, hamarosan megjelenő könyvből. Szó van benne Epsteinről, Trumpról, szexről, bizniszről. Egy gátlásokat nem ismerő, elkényeztetett, hatalmát fitogtató, magányos perverz képe rajzolódik ki.
Hamarosan maga a márvány is belepusztulhat a kitermelésbe. Ha ez ilyen ütemben folytatódik, kiürülhetnek a hegyek az Apuai-Alpokban.
Gondolhatnánk, hogy ez egyértelmű, de tömegek használják kritikátlanul a mesterséges intelligenciát, nemhogy az iskolában, de az élet minden területén.
A magyar foci két nagy reménysége is hazajött már, mert fiatalokat kell játszatni az NB I-ben. Karriertemető vagy katapult lesz az új szabályozás?
Egyre több a probléma, elmaradnak a nézők, csökken a bevétel, nincs marketing, mit lép a klub? Brutálisan megemeli a belépők árát azoknak, akik kevesebbszer tudnak meccsre menni, mégis bérletet vesznek.
Rendben van, hogy fél pillanat alatt tönkre tudjuk tenni bárki életét? Gyakorolhatunk közösségként efféle nyomást? Doxxolás, bullying, morális fölény.