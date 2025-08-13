Az Origo most épp azzal ijesztgeti az olvasóit, hogy nukleáris támadást indítottak az ukránok

Az olvasottság alapján az ország top10 híroldala között listázott, naponta 1,8 milliószor kattintott origo.hu címlapján most éppen ez a rendkívüli hír, amely a minden cikk felett ott virít vészjósló pirossal:

Bemondták: nukleáris támadást indítottak az ukránok

Ha valaki rákattint a hírre, akkor megtudhatja, hol mondták be a nagy jelentőségű üzenetet: a moszkvai 191-es buszon. Igen, tényleg. A cikk szerint a hangosbemondóban ez az „ijesztő üzenet szólt: Ukrajna nukleáris támadással fenyegeti Oroszországot, mindenki menjen az óvóhelyekre!” A hatóságok szerint a rémisztő bejelentésért kiberbűnözők felelősek, írja az Origo, de ez ugye semmit sem jelent.

Arra viszont érdemes felhívni a figyelmet, hogy ez a fajta kormánypropaganda milyen érzelmi terheket rak a saját táborra, akiknek nagy része nem is kattint rá a hírre, csak a szalagcímet látja.

Két évvel ezelőtt csináltunk egy nagyobb gyűjtést az Origo rendkívüli híreiből, amelyek fő üzenete az volt, hogy a Nyugat, Amerika, az EU és a NATO az ukránokkal karöltve fenyegetnek és provokálnak. Az ukrán földön állomásozó Oroszország eközben védekezik, legfeljebb reagál a provokációra és őrzi a békét. És hát volt olyan hét, amikor többször is kitört az atomháború az Origón.