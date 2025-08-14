A Sándor-palota szerint méltatlan, hogy Török Gábor politikai analfabétának nevezte Sulyok Tamást, ezért nem is reagál személyesen

„A tartalom méltatlan voltára és kevéssé fajsúlyos voltára való tekintettel nem reagál személyesen a politológus soraira” – írta Sulyok Tamás helyett a Sándor-palota a Telexnek arra, hogy Török Gábor politikai analfabétának nevezte a köztársasági elnököt.

Sulyok Tamás köztársasági elnök. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A Kommunikációs Igazgatóság azzal kezdte, hogy a köztársasági elnök nem politikus, és nem is tagja egy pártnak sem, emiatt nehezen értelmezik Török arra vonatkozó sorait, hogy Sulyok politikai analfabéta lenne.

„Ha a politológus úgy véli, hogy a fiatalság figyelmének felhívása a megfontoltságra, higgadtságra, mint fontos értékekre a hétköznapokban nem érhet célba, illetve hogy annak feltételezése, hogy ez célba érhet, az egyenlő a politikai analfabetizmussal, az nem a köztársasági elnökről állít ki szegénységi bizonyítványt, hanem a sorok jegyzőjéről” – írták. Szerintük „számos kérdést nyit meg, ébreszt a sorok jegyzőjével szemben, hogy úgy véli a fiatalok, a fiatalság nem tartozik bele a nemzet egységébe”. Azzal zárták, hogy a köztársasági elnök saját bejegyzései önmagukért beszélnek, céljuk és tartalmuk nem igényel további kifejtést.

Sulyok hétfőn a nemzet aggódó nagypapájának pózában intette óvva a fiatalokat egy frappáns, „kedves fiatalok!” megszólítású posztban, ki nem mondva is a mocskos fideszezéstől. „Kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza. Kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják” – írta Facebookra a nyár nagy ifjúsági problémájáról.

„Mennyire kell politikai analfabétának lenni, hogy valaki azt gondolja, egy ilyen üzenet célba ér? – írta erről Török, sőt, még le is hülyézte Sulyokot. „Ha a politikai hűség demonstrálása volt a szándék, akkor persze sikerült, de annak lehetnének olyan eszközei is, amelyekkel nem csinál nyilvánosan hülyét magából a nemzet egységéért felelős köztársasági elnök.”