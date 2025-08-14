Keir Starmer Londonban fogadja Zelenszkijt a Trump-Putyin találkozó előtt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan még kedd délelőtt a Downing Streeten találkozik Keir Starmer brit miniszterelnökkel. A megbeszélés az utolsó lehetőség arra, hogy az európai álláspontot egyértelműen megfogalmazzák, mielőtt pénteken Donald Trump és Vlagyimir Putyin egyeztet az ukrajnai háború lezárásáról.

A két vezető korábbi találkozása. Fotó: BEN STANSALL/AFP

Starmer korábban már kijelentette, hogy Ukrajna „területi integritását” meg kell őrizni, a nemzetközi határokat pedig „nem lehet erővel megváltoztatni”. Azt is mondta, „valós esély” van arra, hogy tűzszünet jöjjön létre Oroszország és Ukrajna között.

Zelenszkij és több európai vezető – akik nem vesznek részt a csúcstalálkozón – szerdán közös telefonbeszélgetést folytattak Trumppal, amin megismételték követeléseiket. Trump ezután már egy második csúcsról beszélt, amin Zelenszkij is ott lehet. Az amerikai elnök azt mondta, Vlagyimir Putyinnak „nagyon súlyos következményekkel” kell számolnia, ha nem tesz valódi lépéseket a béke felé. Az európaikkal való videóhívás szerinte „nagyon jó” beszélgetés volt. Az alaszkai tárgyalás után Trump először Zelenszkijjel fog telefonálni, ezt megígérte.

A múlt héten Trump felvetette a „bizonyos területek kölcsönös cseréjének” lehetőségét, „mindkét fél javára”, ami aggodalmat keltett, hogy Ukrajnának esetleg le kellene mondania egyes területeiről a konfliktus befejezése érdekében. Kijev továbbra is határozottan elutasítja az orosz fennhatóságot az elfoglalt területek – köztük a Krím – felett, míg Moszkva ragaszkodik az ellenőrzés megtartásához. (BBC1, BBC2)