Prágában léphet fel Kanye West, jogvédők petícióban kérik a polgármestert a koncert betiltására

Prágai emberi jogi szervezetek petíciót indítottak, amiben felszólítják Bohuslav Svoboda főpolgármestert, hogy akadályozza meg az amerikai rapper, Kanye West (YE) fellépését a városban – írja Prague Morning.

Kanye West Fotó: ANGELA WEISS/AFP

A koncertet állítólag azután helyezték át Prágába, hogy lemondták a Rubicon nevű szlovákiai zenei fesztivált, ahol Kanye állítólagos egyetlen idei európai fellépése lett volna. A cseh szervező hivatalosan még nem erősítette meg az eseményt.

A petíciót mintegy három tucat közéleti személyiség írta alá – köztük ügyvédek, művészek, filmesek és Anna Šabatová volt ombudsman –, akik a városvezetés beavatkozását kérik. Az aláírók szerint YE prágai fellépése nemcsak a történelmi emlékezet megsértését jelentené, hanem a katonai erőszak dicsőítését és a náci rezsim áldozatainak megalázását is. Külön kiemelik, hogy ez sértő lenne a cseh katonák, civilek, politikai foglyok, ellenállók és a zsidó közösség számára.