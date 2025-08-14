Trump és Putyin egy az egyben is beszél egymással a delegációk tárgyalása előtt

Helyi idő szerint 11:30-kor, magyar idő szerint 21:30-kor találkozik Alaszkában Vlagyimir Putyin és Donald Trump, írja a Guardian. Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója és egykori nagykövet a sajtónak azt mondta, a két elnök először „egy az egyben” tárgyal majd tolmácsok közreműködésével, ezt követően pedig egy „szélesebb körű” megbeszélést is tartanak a delegációk részvételével, valamint egy munkareggelit. Usakov szerint Ukrajna lesz a beszélgetés „központi témája”, de szó esik majd a kereskedelmi és gazdasági együttműködésről is. A orosz delegáció tagjai lesznek: Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, Kirill Dmitrijev, az orosz szuverén alap vezetője, valamint maga Usakov.

Putyin és Trump 2017 júliusában, a G20 hamburgi csúcstalálkozóján. Fotó: SAUL LOEB/AFP

A két vezető a csúcstalálkozó végén várhatóan közös sajtótájékoztatót is tart, ami szerinte nagyon nagy pillanatnak ígérkezik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az európai vezetők – akik nem vesznek részt a csúcstalálkozón – szerdán közös telefonbeszélgetést folytattak Trumppal. Az amerikai elnök ezután már egy második csúcsról beszélt, amin Zelenszkij is ott lehet. Az amerikai elnök azt mondta, Vlagyimir Putyinnak „nagyon súlyos következményekkel” kell számolnia, ha nem tesz valódi lépéseket a béke felé. Az európaikkal való videóhívás szerinte „nagyon jó” beszélgetés volt. Az alaszkai tárgyalás után Trump először Zelenszkijjel fog telefonálni, ezt megígérte.