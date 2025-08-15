Trump: NAGY A TÉT!!!

„NAGY A TÉT!!!” – posztolta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social nevű platformra, mielőtt felszállt volna az Alaszkába induló gépre, hogy személyesen tárgyalhasson Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború befejezéséről.
Trumppal szemben az orosz vezetés erősen indította a napot: míg Putyin épp Alaszkába tart, Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma elnöke egy észak-koreai kézfogóra ruccant át Phenjanba, ahol Kim Dzsongun fogadta. Az Alaszkába korábban érkező Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig a szokásostól eltérő öltözetben, pufimellényben és CCCP feliratú pulóverben nyilatkozott az újságíróknak.
Az oroszok különösen humoros kedvükben lehetnek, ugyanis az Alaszkába utazó orosz újságírók repülőjén a Russia Today tudósítója szerint kijevi csirkét szervíroztak.
Elvileg pénteken, az oroszoktól megvett Alaszkában fogadja Donald Trump az orosz elnököt, hogy az ukrajnai rendezésről tárgyaljanak, jelen állás szerint az ukránok nélkül. Trump és az oroszok is azt akarják, hogy Ukrajna adjon át területeket Oroszországnak.
