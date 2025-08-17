Von der Leyen, Merz, Macron, Meloni: Európa legfontosabb vezetői is Zelenszkijjel tartanak a Fehér Házba

Ursula von der Leyen Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

Hétfőn találkozik Donald Trump a Fehér Házban Vologyimir Zelenszkijjel, hogy megtárgyalja vele a békekötés lehetőségeit. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap déltájban jelentette be, hogy az ukrán elnök kérésére ő is és „más európai vezetők” is vele tartanak.

Percekkel később kiderült, hogy Friedrich Merz német kancellár is velük utazik Washingtonba. Merz hivatala közleményt adott ki, amiben arról írnak, hogy

„Merz kancellár meg fogja vitatni a békefolyamat állását, hangsúlyozva, hogy Németország a gyors békemegállapodásban érdekelt. A tárgyalásokon szó fog esni a biztonsági garanciákról, a területi kérdésekről és Ukrajna orosz agresszióval szembeni védekezésének további támogatásáról. Ebbe beletartozik a szankciós nyomás fenntartása.”

A következő bejelentő Alexander Stubb finn elnök volt. Utána Emmanual Macron francia elnök adott ki közleményt arról, hogy ő is a csapattal tart. Őt követte Mark Rutte, a NATO főtitkára, őt pedig Georgia Meloni olasz miniszterelnök. Orbán Viktor külpolitikájának látványos kudarca, hogy a hozzá sok tekintetben hasonló elveket valló Meloni nem Putyin-barát, ezért nemhogy nem szigetelődött el Orbán módjára, hanem egyre nagyobb befolyásaal bír az Unión belül

Amikor Zelenszkij legutóbb a Fehér Házban tárgyalt Trumppal, az elnök és alelnöke, J. D. Vance agresszívan és megalázóan bántak vele. A csoportos látogatás esetleg képes lehet megakadályozni, hogy megismétlődjenek a kínos jelenetek. A közös fellépéssel Európa vezetői azt próbáják éreztetni Donald Trumppal, hogy Európár nem lehet kihagyni a békefolyamatból.

Cikkünk frissülhet, hiszen nem kizárt, hogy további kormány- és államfők tegyenek bejelentést a következő percekben, órákban.

Update: Így legyen lottó ötösünk, azóta Keir Starmer brit miniszterelnök is bejelentette, hogy megy Washingtonba.