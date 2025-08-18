Kövér László szerint a politika már nem a rendszerváltozásról szól

„A politika ma már nem a rendszerváltozásról szól, hála a 2010-ben megalakult kormány vezetésének” – mondta Kövér László hétfőn, a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban. Az Összmagyar Egyetemista Tábor pódiumbeszélgetésen az Országgyűlés elnöke azt is elmondta, hogy szerinte mostanra már sikerült befejezni a rendszerváltozást, ami az ő generációja számára egy történelmi lehetőség és élmény volt – írja az MTI.

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Kövér szerint a rendszerváltozás óta teljesen átalakult a kommunikáció a politikában, a jövő évi választási kampány nagy része pedig már a virtuális térben zajlik majd. Az Országgyűlés elnöke szerint a Fidesznek is alkalmazkodnia kell majd az új kommunikációhoz, és ehhez a fiatalabb generáció segítségére is szükség lesz. A beszélgetésben a házelnök a Harcosok Klubjára és a Digitális Polgári Körökre is kitért. Elmondta, bár ő maga nincs benne egyikben sem, az ezekben folyó munkát nagyon fontosnak tartja a megváltozott helyzetben. A magyar politikai elit digitális harcosairól itt írtunk hosszabban, a Fidesz és a fiatalok kapcsolatáról pedig többek között ezt a cikket ajánljuk.

Kövér az Orbán Viktor által meghirdetett digitális honfoglalás mellett, arról is beszélt, hogy szerinte a jövő évi választási kampány nem lesz méltányos, mivel ahhoz egy fordulatnak kellene történnie a politikai kommunikációban. A jelenlegi politikai diskurzus ugyanis egy lejtőn guruló autóhoz hasonlít szerinte, amiben nincsen fék.

Arról is beszélt, hogy az ellenzéki politikai kommunikáció szerinte leegyszerűsödött arra az állításra, hogy minden rossz, és ehhez képest azt akarják, hogy minden jó legyen.

A házelnök úgy fogalmazott, érdektelen, mik voltak eddig a baloldal és a jobboldal közötti erőviszonyok. Szerinte a baloldal soha nem tudott volna nyerni a jobboldal ellen a hagyományos eszközökkel mert „senki nem hitte el nekik, hogy jobb kormányzásra lesznek képesek, mint amit eddig produkáltak”. Emellett azt is kifogásolta, hogy szerinte a parlamenti azonnali kérdések órájából „azonnali sértések órája” lett, amit egyes képviselők arra használnak, hogy feltegyenek egy „kekeckedő kérdést” és azt a válasz nélkül feltöltsék a Facebookra.

Kövér végül kitért az ukrán-magyar diplomáciai helyzetre is, szerinte a két ország közötti hivatalos kapcsolati rendszer „fagyponton van”. Ezt a fagypontot jól mutathatja, hogy hétfőn Szijjártó Péter külügyminiszter mellett Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója is üzent az ukrán külügyminiszternek, miután a Barátság kőolajvezetéket ért támadás miatt ismét megfenyegette az ukránokat Szijjártó. Válaszaikat Szijjártó és Menczer is egy burkolt fenyegetéssel zárta, amiben emlékeztették az ukrán külügyminisztert, hogy „Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik”. Kövér később hozzátette, hogy ennek a „fagypontnak” az ellenére Magyarország az eddigi legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre a háború kitörésekor Ukrajnával kapcsolatban.