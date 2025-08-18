Kubatov szerint Ukrajna már azzal beáll az LMBTQ-lobbi mögé, ha szigorítja az LMBTQ-emberek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények büntetését

„Új ukrán törvényjavaslat: akár 8 év börtön jár ha nem állsz be az LMBTQ lobbi mögé. Vajon ezt már az uniós csatlakozásért cserében teszik?” – ezzel a felirattal osztott meg egy képet Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke és az FTC elnöke augusztus 12-én:

Bár a Kubatov által kommentben linkelt Mandiner-cikknek az a címe, hogy: „LMBTQ-törvény borzolja a kedélyeket Ukrajnában: Zelenszkijék szembeszállnak az egyházakkal”, a cikkből kiderül, hogy annyiról van szó, hogy a „benyújtott törvénytervezet értelmében akár 8 év börtönbüntetés is kiszabható a szexuális irányultság vagy a nemi identitás intoleranciájából fakadó bűncselekményekre, illetve az erőszakra való nyilvános buzdításért”.

A törvényjavaslat mögött álló egyik ukrán képviselő emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi szabályozás az intolerancián alapuló bűncselekményeket többnyire „huliganizmusnak” vagy más közigazgatási szabálysértésnek minősíti. Emiatt a támadók gyakran pusztán pénzbírsággal megússzák, még akkor is, ha közéleti aktivisták elleni agresszióról van szó. A jelenleg hatályos büntetőjog csak azokat a bűncselekményeket ismeri el intolerancián alapulónak, amiket faji, nemzetiségi vagy vallási alapon követnek el.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke és a Fidesz pártigazgatója Szentkirályi Alexandra zárt körben, meghívásos alapon tartott kampányindítóján 2024 tavaszán Fotó: Kristóf Balázs/444

Az, hogy Kubatov Gábor most arra utal, hogy Ukrajna már azzal beáll az LMBTQ-lobbi mögé, ha szigorítja az ellenük elkövetett gyűlölet-bűncselekmények büntetését, legfőképp azért is érdekes, mert a magyar Büntető Törvénykönyv 216. § szerint a közösség tagja elleni erőszak súlyosabb esetben szintén pont 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A Btk.-t pedig 2012-ben Kubatov Gábor is megszavazta.

Persze – ahogy arra a Telex 2021-ben emlékeztetett – a második Orbán-kormány idején a Fidesz még ellenezte az akkor nála szélsőjobboldalibb Jobbik törvényjavaslatát, ami összemosta volna a homoszexualitást a pedofíliával.