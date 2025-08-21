Szijjártó szerint Trump nem hívta fel Orbánt

„Szeretném világossá tenni, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt” - mondta a külügyminiszter a Fidesz sajtósának a Bloomberg szerdai értesüléséről, miszerint Donald Trump hétfőn Vlagyimir Putyin után Orbán Viktort hívta fel, hogy meggyőzze, ne blokkolja tovább Ukrajna EU-csatlakozását. Majd Szijjártó hosszan gyalázta a hírről beszámoló lapokat, igaz, azt még a kormánymédia egy része is megírta.

Szijjártó előtte arról beszélt, hogy szerinte Budapest alkalmas lenne arra, hogy itt tárgyaljon a békéről Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij. Elmondta, hogy ő már 2022-ben felajánlotta az oroszoknak, hogy ha egy órával előtte szólnak, bármikor jöhetnek tárgyalni Magyarországra, ahol a magyar vezetés „fair, tisztességes, biztonságos, egyforma körülményeket” garantál mindenkinek.