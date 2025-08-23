Lengyel külügyminiszter Szijjártónak: Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, mint amennyire ti velünk

Váratlan szópárbaj tört ki Szijjártó Péter pénteki X-posztja alatt, melyben a magyar külügyminiszter az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéket ért támadásról írt. Szijjártó szerint egyértelmű támadás történt „az energiabiztonságunk ellen”, ugyanis ezen a vezetéken keresztül érkezik hazánkba az orosz olaj. Azt írta, a támadás kísérlet volt arra, „hogy belerángassanak minket a háborúba. Ez nem fog sikerülni! Mi a békéért és a nemzeti érdekeinkért állunk ki.”

A kommentek között - ahogy azt a momentumos Tompos Márton kiszúrta - két órán belül megjelent Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter: „Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, mint amennyire ti velünk” – írta. Erre Szijjártó azzal felelt, hogy a részéről soha nem követné el azt a hibát, hogy a lengyelekre gondoljon, ha szolidaritásról van szó.

Szijjártó és Sikorski Brüsszelben. Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Sikorski erre csípős komment kíséretében belinkelt egy cikket, mely szerint az kőolajvezeték elleni támadásért bizonyos Robert Brovdi parancsnok volt a felelős, aki történetesen a Magyar becenévre hallgat. „Mindketten értjük a diplomáciai reciprocitás [kölcsönösség] elvét. Amúgy úgy tűnik, az orosz kőolajvezeték elleni támadás magyar munka volt. Bravo!” – írta.

A kárpátaljai származású Brovdi (Bródi Róbert) a Magyar Madarak becenevű pilóta nélküli rendszerek egységének a parancsnokaként szolgál az ukrán hadseregben – írta meg június elején a Kárpáti Igaz Szó.