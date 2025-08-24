Lavrov nem tartja alkalmasnak Zelenszkijt arra, hogy békeszerződést írjon alá

Vlagyimir Putyin kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ha a találkozó valóban döntést hoz valamiről – mondta az orosz külügyminiszter az NBC-nek adott interjújában, majd gúnyosan azt is hozzátette: „Azért találkozni, hogy Zelenszkijnek legyen egy újabb alkalma a színpadon szerepelni, nem olyasmi, amit hasznosnak tartanánk. Nem vagyunk ellene, hogy játszadozzon és különböző műsorokat adjon elő, de ez nem fogja megoldani a problémát, mert ő nyilvánosan kijelentette, hogy nem hajlandó tárgyalni a területekről.” Szergej Lavrov szerint ezzel az ukrán elnök kihívást intézett Trump elnökhöz, aki világosan kijelentette, hogy a területi kérdést napirendre kell tűzni. Lavrov ugyanúgy elvárná az ukrán vezetéstől, hogy mondjanak le a NATO-csatlakozásról és vonják vissza az orosz nyelv használatát korlátozó törvényeket.

„Putyin kész találkozni Zelenszkijjel, amikor a csúcstalálkozó napirendje elkészül, de ez a napirend jelenleg egyáltalán nincs készen” – mondta Lavrov, majd kétségbe vonta az ukrán elnök legitimitását:

„Mi de facto a rezsim vezetőjeként ismerjük el őt, és ebben a minőségében készek vagyunk találkozni vele. De amikor a jogi dokumentumok aláírására kerül sor, az már egy egészen más helyzet, aminek mindenki számára világosnak kell lennie. Abban a szakaszban, amikor aláírásokra kerülne sor, nagyon egyértelműen tisztáznunk kell, hogy az a személy, aki aláírja a dokumentumokat, legitim-e. És az ukrán alkotmány szerint Zelenszkij úr jelenleg nem az.”

Volodimir Zelenszkijt 2019-ben választották Ukrajna elnökévé, a következő választásokat 2024-ben kellett volna megtartani, de mivel az ukrán alkotmány is tiltja, hogy hadiállapot alatt tartsanak választásokat, azt elhalasztották. Az ukrán parlament februárban fogadta el azt a határozati javaslatot, ami kimondja, hogy a törvényhozás elnökválasztást hirdet ki, amint biztosítva lesz az átfogó, tisztességes és fenntartható béke Ukrajna területén. Ez a határozat kimondta, hogy Ukrajna elnökének, Zelenszkijnek gyakorolnia kell hatáskörét Ukrajna újonnan megválasztott elnökének hivatalba lépéséig az ukrán alkotmány 108. cikkelyének első részével összhangban.