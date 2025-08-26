Kitoloncolási tervet hirdetett és „polgári zavargásokkal” riogatott az Egyesült Királyság legnépszerűbb pártjának vezetője

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Nigel Farage, az Egyesült Királyság anti-migrációs Reform UK pártjának vezetője kedden bejelentette: emberi jogi törvények eltörlésével tenné lehetővé a menedékkérők tömeges kitoloncolását, mivel szerinte erre van szükség a „jelentős polgári zavargások” elkerülése érdekében – írja a Reuters.

Fotó: GLYN KIRK/AFP

Farage közölte, hogy pártja – ami jelenleg vezeti az országos közvélemény-kutatásokat – kiléptetné Nagy-Britanniát az Emberi Jogok Európai Egyezményéből (ECHR), visszavonná az Emberi Jogok Törvényét, valamint más olyan nemzetközi egyezményeket is hatályon kívül helyezne, amik jelenleg megakadályozzák a menedékkérők kényszerített kitoloncolását.

„Nem állunk messze a súlyos polgári zavargásoktól” – mondta Farage egy sajtótájékoztatón. „Ez egy invázió, ahogy ezek a fiatal férfiak illegálisan betörnek az országunkba.”

Farage azután beszélt erről, hogy nemrég kisebb tüntetéseket tartottak az Egyesült Királyságban, azoknál a szállodáknál, ahol menedékkérőket helyeztek el – több esetben szexuális zaklatási vádak után, amik közbiztonsági aggodalmakat váltottak ki az emberekből.

A közvélemény-kutatások szerint a bevándorlás már az Egyesült Királyság lakosságának legnagyobb aggodalmává vált, megelőzve a gazdaságot. A Reform UK – aminek mindössze négy parlamenti képviselője van – minden szavazási felmérésben vezet, és egyre nagyobb nyomást gyakorol Keir Starmer munkáspárti miniszterelnökre, hogy keményebben lépjen fel az ügyben. A következő választások 2029-ben lesznek.

A jelenlegi kormány lakásügyi minisztere, Matthew Pennycook „műbalhénak” nevezte Farage javaslatait, amik szerinte nem működnének. Azt is kiemelte, hogy az ECHR olyan kulcsfontosságú nemzetközi megállapodásokat alapoz meg, mint az 1998-as Nagypénteki Egyezmény, ami véget vetett az észak-írországi erőszakhullámnak.

Farage szerint az egyezmény újratárgyalható, de éveket venne igénybe. Egy júliusi felmérés szerint a britek 58%-a támogatja az ország ECHR-tagságának megtartását – ez az arány pedig emelkedett is az utóbbi időben. Eközben 2024-ben az Egyesült Királyság rekordot jelentő 108 100 menedékkérelmet kapott – 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. A kérelmezők többsége Pakisztánból, Afganisztánból, Iránból és Bangladesből érkezett. Emellett pedig a La Manche csatornán átkelő kis hajókkal érkezők száma is rekordot döntött az elmúlt időben.

A Reform UK szerint jogszabályváltozások révén első kormányzati ciklusuk alatt 600 000 menedékkérőt – köztük nőket és gyerekeket – tudnának kitoloncolni. Hivatalos adatok szerint 2024 júniusában 224 742 aktív menedékkérelem volt folyamatban. A Reform azonban 1 millió illegális bevándorlóról beszél.

Starmer kormánya – csakúgy mint elődei – évek óta próbálkozik az illegális bevándorlás kezelésével. A Reform UK javaslatait politikai ellenfeleik és jogvédő szervezetek is bírálták, szerintük azok az emberi jogok semmibe vételét jelentenék. Peter Walsh, az Oxfordi Egyetem Migrációkutató Intézetének vezető kutatója szerint, ha a Reform UK terveit végrehajtanák, az lenne az egyik legdrasztikusabb lépés Európában az elmúlt évtizedekben az illegális migráció ellen – különösen mivel embereket küldenének vissza olyan országokba, ahol a kínzás veszélye fenyegeti őket.

Farage szerint azonban csak ő hajlandó „valódi lépéseket” tenni az Egyesült Királyság közbiztonságért.

„A kérdés az: kinek az oldalán állsz?” – mondta. „A nők és gyerekek biztonsága mellett az utcákon, vagy az elavult nemzetközi egyezmények mellett?”

Eközben a jelenlegi munkáspárti kormány reformokat ígért az embercsempészbandák felszámolására, valamint több ellenőrző tisztviselő alkalmazását. A korábbi konzervatív kormány pedig kitoloncolási egyezményt akart kötni Ruandával, de azt az Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága jogellenesnek minősítette 2023-ban. Fél évvel később végül azt rögzítették törvényben, hogy Ruandába küldik azokat, akik illegálisan érkeztek az Egyesült Királyságba

külföld illegális bevándorlás Emberi Jogok Európai Egyezménye Egyesült Királyság ruanda Keir Starmer reform uk la manche-csatorna nagypénteki egyezmény nigel farage ECHR Matthew Pennycook menedékkérelem
Kapcsolódó cikkek

Nem lehet Ruandába deportálni a menedékkérőket, döntötte el a brit legfelsőbb bíróság

A konzervatív kormány ötlete az volt, hogy aki a csatornán átkelve jut be az országba, azt elviszik Ruandába.

Horváth Bence
külföld

Törvényben rögzítik, hogy Ruandába küldik azokat, akik illegálisan érkeztek az Egyesült Királyságba

Évek óta tartó vita volt erről.

Kaufmann Balázs
külföld