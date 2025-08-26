Oroszország kilép a kínzást tiltó európai egyezményből is

Az orosz kormány felkérte Vlagyimir Putyin elnököt, hogy mondja fel a kínzás megelőzéséről szóló európai egyezményről. A hivatalos határozatot Mihail Misusztyin miniszterelnök írta alá, és Oroszország kivonulását szorgalmazza mind az egyezményből és annak kiegészítő jegyzőkönyveiből.

Az Európa Tanács tagállamai 1987-ben fogadták el az Európai Egyezményt a kínzások, valamint az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés megelőzésére. Oroszország 1998-ban ratifikálta azt, két évvel azután, hogy csatlakozott az Európa Tanácshoz.

A bucsai tömeggyilkosság áldozatainak holttesteit cipelik a bucsai temetőben
Miután 2022-ban teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, Oroszország elkezdett kilépni a nemzetközi szervezetekből, egyezményekből és programokból. Az Európa Tanácsból való kilépés mellett Oroszország megszűnt az Emberi Jogok Európai Egyezménye tagjának lenni, és megtagadta az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtását. (Meduza)

