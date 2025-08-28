Negyven százalékot zuhantak a Tesla eladásai Európában, miközben a BYD eladásai megháromszorozódtak

Tavaly júliusban még közel tizenötezer autót adott el a Tesla Európában, idén már csak durván kilencezret tudott eladni. Ezzel szemben az újonnan regisztrált BYD-autók száma tizenháromezer fölé ugrott a tavalyi négyezerről – írja a Guardian.

Fotó: LI HONGBO/CFOTO via AFP

Az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének (ACEA) adatai alapján a BYD piaci részesedése 1,2 százalék volt az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiban és az Egyesült Királyságban, míg a Tesla részesedése 0,8 százalék. A lap szerint az olcsóbb modelleket gyártó kínai autómárkák egyre agresszívebben terjeszkednek Európában.

A statisztikák szerint idén nőtt az elektromos és a hibrid autók iránti igény. 2025 első hét hónapjában több mint egymillió új elektromos autót regisztráltak – ez az EU piaci részesedésének 15,6 százalékát jelenti. Az újonnan regisztrált hibrid autók száma ennél is magasabb, kétmillió fölött volt. A növekedést a négy legnagyobb, azaz a francia, spanyol, német és olasz piac növekedése okozta.

A brit gépjárműgyártók szövetsége (SMMT) szerint bár a brit kormány elektromos autók vásárlását ösztönző intézkedések tudták növelni az autógyártás volumenét, a fogyasztói bizalom továbbra is gyenge, a kereskedelmi folyamatok pedig ingatagok.