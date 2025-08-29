Államtitkári tanévnyitó: A Szent Istvánok mellett rendre felbukkannak Orseolo Péterek

„Két lehetőségünk van, vagy a magyarok, a magyar fiatalok rendezik be a saját jövőjüket, végső soron Magyarország jövőjét a maguk akarata és a maguk értékrendszere szerint, vagy pedig megteszik ezt mások a saját gusztusuknak, vagy gusztustalanságuknak megfelelően. (...) Tudjuk, mert megtanultuk, hogy történelmünkben a Szent Istvánok mellett rendre felbukkannak Orseolo Péterek, ahogyan Dobó kapitányok mellett Hegedűs hadnagyok is” - mondta a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a Baptista iskolák országos tanévnyitó ünnepségén. Nagy János a gyerekeknek arról beszélt, hogy

„ha hagynánk hogy ismét kívülről irányítsanak bennünket akkor olyan jövő köszöntene ránk, amelyben nincsen helye se istennek, se nemzetnek, se családnak.”

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Orseolo Pétert az augusztus 20-i tűzijáték alatti narráció idézte meg, Szent István unokaöccsét 1041-ben az elégedetlen főurak elűzték a trónról, és Aba Sámuelt ültették helyére. Pár évvel később Orseolo Péter a német-római császár segítségével tért vissza a hatalomba, cserébe a Német-római Birodalom hűbéresévé tette Magyarországot. A tűzijáték narrátora arról beszélt, hogy

„Orseolo Péter dölyfössége és felfuvalkodottsága sok szenvedést okozott. Tanácsait idegenek súgták, ezekért a magyarok elűzték. Akkor az áruló Péter az idegenek seregével támadt rájuk. Majd egy aranyozott lándzsa képében átadta a német-római császárnak Magyarország királyságát és hűbéresévé tette”.

Az áthallás szándékosságát tagadta a Rogán Antal vezette minisztérium, szerintük csak a sajtó talált kapcsolatot Orseolo Péter király és Magyar Péter között.

A tanévnyitón Nagy azzal folytatta, hogy kijelentette: