Hszivel és Putyinnal is találkozik Narendra Modi, akit Trump vámjai kergettek a keleti nagyhatalmak karjaiba

Narendra Modi indiai miniszterelnök hét év után először látogat Kínába, hogy részt vegyen a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Tiencsinben, ahol Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozik. A vizit időzítése az India és USA közötti kapcsolatok megromlása miatt különleges, miután az USA 50 százalékos vámot vetett ki az indiai exportra, mert India nem hagyott fel az orosz olaj vásárlásával.

A vita visszavetette az India és az Egyesült Államok közötti, évek óta mélyülő együttműködést, amely a technológián és a Peking globális törekvéseinek ellensúlyozására irányuló közös elszántságon alapult. Ez arra is kényszerítette Indiát, hogy más piacokat keressen kereskedelmének diverzifikálása érdekében.

Modi, Putyin és Hszi a tavalyi BRICS-csúcson Fotó: MAXIM SHIPENKOV/AFP

Az USA India legnagyobb exportpiaca évi 86,5 milliárd dollárral, és az új vámok a kivitel kétharmadát, mintegy 60,2 milliárd dollár értékű árut érintenek, különösen a textil- és ékszeripart. Michael Kugelman dél-ázsiai elemző szerint India Amerikába vetett bizalma megtört, és más kereskedelmi partnereket keres, eközben közeledik Kínához is.

A 2020-as himalájai határütközetek után megfagyott India-Kína kapcsolatok a tavaly októberi BRICS-csúcson kezdtek javulni, de már a vámok bevezetése előtt India óvatosan kezdett közeledni Kínához, mint befektetési és technológiai forráshoz, a kereskedelem fellendítésének reményében. Modi és Hszi most a csúcson tárgyal a kereskedelemről és beruházásokról, miközben India Oroszországgal is szorosabbra fűzi kapcsolatát az energiaellátás és hadiipari beszerzések terén. Kugelman szerint a csúcson készülő, Modit, Hszit és Putyint ábrázoló közös fotók „éles üzenetet küldenek Washingtonnak”.

Az indiai tisztviselők hangsúlyozzák, hogy Delhi szeretné fenntartani kapcsolatait az Egyesült Államokkal, de jelenleg nem engedheti meg magának, hogy úgy tűnjön, mintha engedne az Egyesült Államok nyomásának az olajimporttal vagy bármely más, kapitulációnak értelmezhető kérdéssel kapcsolatban – mondta egy névtelenül nyilatkozó tisztviselő.

India ugyanakkor fenntartja az USA-val való kapcsolatokat, de diverzifikálja partnereit, és exportoffenzívát indított negyven másik országban. Modi Kína előtt Japánba látogat, hogy mélyítse a védelmi és technológiai kapcsolatokat. Japán cégek, például a Suzuki Motor, jelentős beruházásokat terveznek Indiában, amely ritkaföldfém-lelőhelyeivel is vonzó partner. (via The Guardian)