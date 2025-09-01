Az orosz vezérkari főnök bejelentette, hogy folytatják a háborút Ukrajna ellen

Oroszország továbbra is fenntarthatja azt a tervét, hogy elfoglalja Ukrajna két legnagyobb déli városát, Odesszát és Mikolajivot, és ezzel elvágja Kijevet a Fekete-tengertől – írja a Moscow Times.

Az orosz Honvédelmi Minisztérium szombati, augusztus 30-i ülésén Valerij Geraszimov vezérkari főnök egy olyan térkép előtt ült, amin a már megszállt Luhanszki, Donyecki, Zaporizzsjai és Herszoni területek mellett Odessza és Mikolajiv megyéket is Oroszországhoz csatolva ábrázolták. Erre a Wall Street Journal újságírója, Jaroszlav Trofimov hívta fel a figyelmet. „A térkép az orosz vezérkar főnökének, Geraszimovnak az irodájában valószínűleg az orosz katonai célokat tükrözi Ukrajnában” – íta Trofimov.

Az ülésen, amin a tavaszi-nyári hadjáratot értékelték, Geraszimov azt mondta, a stratégiai kezdeményezés „teljes mértékben az orosz csapatok kezében van”. „A különleges katonai művelet feladatainak végrehajtása az Egyesített Haderőcsoport által offenzív hadműveletekkel folytatódik. Ma pontosítjuk a csapatcsoportok feladatait az őszi időszakra” – mondta a vezérkari főnök. Azt mondta, jelenleg az orosz hadsereg elfoglalta Luhanszk megye 99,7 százalékát, Donyeck megye 79 százalékát, Zaporizzsja megye 74 százalékát és Herszon megye 76 százalékát.

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzői megjegyezte, hogy Geraszimov kissé túlzott Oroszország eredményeit illetően: az ő adataik szerint az orosz hadsereg Donyeck megye 76,7 százalékát, Herszon megye 73,2 százalékát és Zaporizzsja megye 73 százalékát ellenőrzi, de a Luhanszk megyére vonatkozó adat megegyezett.

Az orosz hadsereg Ukrajna területének kb. 20 százalékát tartja ellenőrzése alatt, de ezeknek a hódításoknak a túlnyomó része az invázió első heteiben történt: a Deep State adatai szerint a háború elmúlt 1010 napja alatt Oroszország 5842 km2-nyi ukrán területet foglalt el, ami Ukrajna területének 0,97 százalékát jelenti.

Az Economist elemzői kiszámították, hogy 2025 nyarán az orosz hadsereg egy katonát veszített minden 0,038 km2-nyi előrenyomulásért. A lap becslése szerint ilyen ütemben a Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megye közigazgatási határainak elérésére legkorábban 2029 februárjában kerülhet sor, míg Ukrajna teljes elfoglalása további 89 év háborút igényelne.

2022 márciusában egyébként Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök egy olyan térképen magyarázta az orosz haditerveket, amin az egyik nyíl Odessza kikötővárosából Moldovába mutatott.

Lukasenka az Ukrajna elleni haditervet magyarázza egy hivatalos propagandafotón 2022. március 1-én. Fotó: EyePress via AFP

Idén júniusban pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, Oroszország katonai tervei Odessza régióra irányulnak, folyosót akar nyitni Románia, illetve Moldova határáig.