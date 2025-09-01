Budapesten nyit üzletet a Popeyes

Éttermet nyit Magyarországon a Popeyes amerikai csirkés gyorsétteremlánc – írja a HVG. Az első üzlet ősszel nyit meg, Budapesten.

A hazai terjeszkedést az amerikai tulajdonú Fusion Group Zrt. leányvállalata, a Fusion-BP Restaurants Kft. intézi. Több mint 35 éves tapasztalattal rendelkeznek a vendéglátóiparban, ők üzemeltetik például a hazai Burger Kingeket is.

A Louisiana-i konyhára építő Popeyes az utóbbi években egész Európában egyik éttermet nyitotta a másik után, így van már Popeyes Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, Csehországban és Olaszországban is. A cégnek jelenleg több mint 4300 étterme van 35 országban.