Kim Dzsongun elindult vonattal Pekingbe

Elindult Phenjanból Kínába vonattal Kim Dzsongun észak-koreai vezető, hogy részt vegyen a II. világháború 80 évvel ezelőtti befejezésének emlékére rendezett katonai díszszemlén – közölte a dél-koreai Yonhap hírügynökség.

Kim Dzsongun egy szombati ünnepségen. Fotó: STR/AFP

A kínai elnök, Hszi Csin-ping meghívására az észak-koreai vezető szerdán részt vesz a pekingi katonai parádén, amin Japán II. világháborús kapitulációját ünneplik – írta a kínai állami média a külügyminisztérium közlését felidézve. Az észak-koreai vezető várhatóan kedden érkezik Pekingbe.

Dél-Korea Vu Vonsikot, a nemzetgyűlési elnökét küldi a kínai rendezvényre – közölte a szöuli országegyesítési minisztérium, ami szerint még bizonytalan, hogy Vu Vonsik találkozik-e Kim Dzsongunnal Pekingben.

Az országot 2011 óta vezető Kim Dzsongun ritkán hagyja el a hazáját, ez a 11. hivatalos külföldi útja. (MTI)