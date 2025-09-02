A volt ukrán házelnök gyilkosa tagadja, hogy az oroszoknak dolgozott volna

Egy férfi, akit azzal vádolnak, hogy megölte Andrij Parubij ukrán parlamenti képviselőt, beismerte, hogy ő követte el a gyilkosságot, de kitartott amellett, hogy egyedül cselekedett, és nem Oroszország megbízásából. Az ukrán hatóságok szerint van orosz nyom a történetben.

Andrij Parubij a Verhovna Rada elnökeként 2019-ben. Fotó: MAXYM MARUSENKO/NurPhoto via AFP

„Igen, elismerem, hogy én öltem meg. Ez az én személyes bosszúm az ukrán hatóságok ellen” – mondta a gyanúsított, Mihajlo Szcelnyikov, ugyanakkor tagadta, hogy együttműködött volna az orosz titkosszolgálatokkal.

Andrij Parubij feltételezett gyilkosa 2025. szeptember 1-jén

Fotó: HANDOUT/AFP

Az 52 éves Szcelnyikovot vasárnap késő este tartóztatták le, miután lelőtte Andrij Parubijt, az ukrán parlament egykori elnökét a nyugat-ukrajnai Lvivben. A biztonsági kamera felvételein úgy tűnik, hogy a támadó futárnak álcázva több lövést adott le, majd elmenekült a helyszínről. Parubij vezető alakja volt Ukrajna 2004-es és 2014-es, Európa-párti tiltakozó mozgalmainak. Az orosz állami média szerint Oroszország 2023-ban körözési listára tette. (Moscow Times)