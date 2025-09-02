Putyin: Bármely épeszű ember tökéletesen tisztában van azzal, hogy Oroszországnak soha nem volt, és soha nem is lesz szándékában bárkit megtámadni

A holnapi, nagyszabású kínai katonai parádé előtt Pekingben találkozott egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök, akik a megbeszélésük után nyilatkozatot tettek a sajtónak, ahol a tények és a történelem ismeretében meglehetősen szürreális mondatok hagyták el az orosz elnök száját.

Putyin kijelentette, hogy Moszkva soha nem ellenezte Ukrajna esetleges EU-tagságát, és visszautasította azokat az állításokat, hogy Oroszország Európa megtámadását tervezné. Hangsúlyozta, hogy a NATO keleti terjeszkedésével a szövetség célja „az egész posztszovjet térség bekebelezése”, és Oroszországnak egész egyszerűen meg kell védenie érdekeit. Megismételte, hogy Ukrajna NATO-tagsága Oroszország számára elfogadhatatlan lenne.

Fico és Putyin Fotó: MAXIM SHEMETOV/AFP

Fico korábbi nyilatkozatában arról beszélt, hogy más EU-országok bírálják őt részvétele miatt, hiszen egyedüli uniós vezetőként van jelen a mai pekingi rendezvényen, illetve részt vett a májusi győzelem napi moszkvai parádén is, de hangsúlyozta, hogy tiszteletét akarta kifejezni a második világháború minden áldozata előtt. (A holnapi katonai parádén egyébként csatlakozik Szijjártó Péter is a többek közt Vlagyimir Putyinból, Alekszandr Lukasenka belarusz és Kim Dzsongun észak-koreai diktátorból és persze a házigazda Hszi Csinpingből álló díszes kompániához.) A találkozó után Fico ismételten hangsúlyozta Szlovákia elkötelezettségét az EU iránt, ugyanakkor sajnálkozott amiatt, hogy „nem érti” az EU egyes döntéseit. Beszédében sürgette a gazdasági kapcsolatok normalizálását Oroszországgal, és bírálta Ukrajnát az orosz gázt Szlovákiába és Magyarországra szállító kritikus gázvezeték-infrastruktúra elleni támadások miatt.

Az orosz elnök kihasználta az alkalmat arra, hogy azzal vádolja Ukrajnát, hogy fokozza az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat, miközben azt állította, Moszkva sokáig tartózkodott az ukrán infrastruktúra célba vételétől: „Mi nem hajtottunk végre támadásokat a civil infrastruktúra ellen, különösen a téli időszakban, és nagyon sokáig eltűrtük, hogy az ukrán csapatok az energetikai létesítményeinket támadják” – hazudta Putyin. „Ezt követően kezdtünk el válaszolni, és természetesen komolyan válaszolunk” – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy Oroszországnak nem áll szándékában megtámadni Európát – az erről szóló viták provokációk vagy hozzá nem értés megnyilvánulásai: „Az a tény, hogy folyamatosan szítják a hisztériát Oroszország állítólagos európai támadási terveiről, azt hiszem, minden józan ember számára világos: provokációról vagy teljes hozzá nem értésről van szó”. Putyin szerint „minden józan ember tökéletesen tisztában van azzal, hogy Oroszországnak soha nem volt, nincs, és soha nem is lesz szándékában bárkit megtámadni.” „Ami pedig Oroszország állítólagos agresszív terveit illeti Európával kapcsolatban, szeretném még egyszer hangsúlyozni: ez teljes képtelenség, amelynek semmiféle alapja nincs” – mondta Putyin

(Guardian, Interfax)