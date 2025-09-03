Beszólt a lengyel külügyminiszter Szijjártónak: Úgy látszik, a másik csapatban játszol, Péter

„Úgy látszik, a másik csapatban játszol, Szijjártó Péter” – közölte az X-en Radosław Sikorski.

A lengyel külügyminiszternek az nem tetszett, hogy magyar kollégája is Pekingbe utazott, hogy a Tiananmen téri tribünről megtekintse a második világháborúban aratott kínai győzelem 80. évfordulója alkalmából rendezett felvonulást. 26 ország vezetője tette tiszteletét a katonai parádén Hszi Csin-Ping meghívására, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök, Kim Dzsongun észak-koreai és Aljakszandr Lukasenka belarusz diktátor, Ilham Alijev azeri elnök, Európából pedig Robert Fico szlovák miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök.

