Szijjártó Péter egyfajta csúcson: közös képe lett Kim Dzsongunnal

Szijjártó Péter is részt vett Pekingben azon a katonai parádén, amit a II. világháború befejezésének nyolcvanadik évfordulóján tartottak, az első nagyszabású kínai erődemonstráción hat év után. Az esemény valódi célja nem túl rejtetten az, hogy Hszi Csin-ping bizonyítsa: Kína az alternatíva az amerikai hegemóniával szemben. Árulkodó, hogy milyen emberek vettek részt ezen az eseményen: Hszi vendége volt Kim Dzsongun észak-koreai diktátor, Vlagyimir Putyin orosz elnök, de ott volt Alijev, Lukasenka és más vezetők, akik szisztematikusan építették le a demokratikus értékeket országukban. Európából Robert Fico szlovák és Alekszandar Vucsics szerb vezető részvétele okozott vitákat. Azt eddig is tudtuk, hogy a magyar külügyminiszter tiszteletét teszi Pekingben „a kölcsönös tiszteleten alapuló Kelet-Nyugat együttműködés” jegyében, de azért hazánk legfőbb diplomatáját Kim Dzsongun társaságában látni így is érdekes élmény. Íme (a képen a kiemeléseket én szerkesztettem):

Az első sorban a civilizációt jelen pillanatban leginkább veszélyeztető hármas, jobb oldalon hátul pedig Szijjártó Péter. Fotó: Xinhua News Agency.All Rights Reserved

A külügyminiszter maga is kitett egy képet, amin ott van mindenki, aki számít a pekingi találkozón, de a fenti kínai hírügynökségi kép talán jobban ábrázolja a valós erőviszonyokat. A részleteiben már korábban is ismert, de teljes, éjsötét mélységében a 444 által feltárt hekkerbotrány idején Bede Márton írt a „civilizációárulás” fogalmáról. Itt lehet elolvasni.