Megmenekült a Google, nem kell eladnia a Chrome böngészőjét

Egy amerikai szövetségi bíró kimondta: a Google-nek nem kell eladnia Chrome böngészőjét, de köteles megosztani adatait a versenytársakkal.

Fotó: JAQUE SILVA/NurPhoto via AFP

A cég ellen trösztellenes vizsgálat indult, az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a Google törvénytelenül tartotta fent monopóliumát a keresőmotorok piacán. Az ügy középpontjában az állt, hogy a Google keresője alapértelmezettként jelent meg saját termékein, valamint más gyártók, köztük az Apple készülékein. A minisztérium azt szerette volna elérni, hogy a Google kénytelen legyen megválni a Chrome-tól. A keddi ítélet értelmében megtarthatják a böngészőt. Bár a vállalat továbbra is fizethet a gyártóknak azért, hogy előre telepítsék a böngészőt, ezek a szerződések nem lehetnek kizárólagosak. A bíró arra is kötelezte a Google-t, hogy bizonyos keresési adatokat osszon meg a versenytársával. Ezek a korlátozások hat évig lesznek érvényben. A vállalat győzelemként értékelte a döntést, közleményében pedig hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia térnyerése is hozzájárult az ítélethez. „A mai döntés elismeri, mennyit változott az iparág az AI megjelenésével, ami új lehetőségeket kínál az információkeresésben” – közölte a Google, hozzátéve, hogy továbbra is fellebbeznek az eredeti döntés ellen, ami kimondta a monopóliumot.

Az ítélet után a Google anyavállalata, az Alphabet részvényei több mint 8 százalékkal emelkedtek. A Google bírósági ügyei ezzel nem értek még véget: a hónap végén újabb per kezdődik, amiben az online hirdetéstechnológiai piac feletti monopóliumot vizsgálja a bíróság. (BBC, Washington Post)