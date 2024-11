Arra kényszerítenék a Google-t, hogy adja el a Chrome böngészőt

Az amerikai igazságügyi minisztérium arra kérheti a trösztellenes vizsgálatban eljáró bírót, hogy kényszerítse a Google-t a Chrome böngészőjének eladására, csökkentve ezzel annak piaci fölényét, írja a Bloomberg.

photo_camera Fotó: DILARA IREM SANCAR/Anadolu via AFP

A minisztérium által indított perben a Columbia állambeli kerületi bíróság már augusztusban kimondta: a Google törvénytelenül tartotta fent monopóliumát a keresőmotorok piacán, a tulajdonos Alphabet a jogszabályokat megsértve lehetetlenítette el versenytársait.

„A Google monopolhelyzetben van, és monopóliumának fenntartása érdekében akként is viselkedett” – írta akkor a 277 oldalas véleményében Amit Mehta kerületi bíró. A per során kiderült az is, hogy 2022-ben húszmilliárd dollárt, azaz nagyjából 7200 milliárd forintot fizetett a Google az Apple-nek, hogy a Google adhassa a Safari böngészők alapértelmezett keresőmotorját. Az Alphabet közölte, hogy fellebbezni fognak az ítélet ellen.

A bíró meghallgatást tűzött ki arról, hogy a vállalatnak milyen változtatásokat kell végrehajtania a jogsértő magatartás orvoslása érdekében. A végeleges ítéletet 2025 augusztusában hozhatják meg. A minisztériumnál a Chrome eladása mellett azt is javasolni fogják, hogy

a Google különítse el a keresőt az Android operációs rendszertől és a Play Áruháztól,

hogy adjon több lehetőséget a weboldalaknak arra, hogy megakadályozzák, tartalmaikat a mesterséges intelligencia felhasználja,

hogy több információt osszon meg a hirdetőkkel, nagyobb ellenőrzést biztosítva ezzel a hirdetések megjelenési helyének meghatározására,

valamint betiltanák az Apple-höz hasonló exkluzív szerződéseket is.

Lee-Anne Mulholland, a Google szabályozási ügyekért felelős alelnöke szerint az Igazságügyi Minisztérium „továbbra is radikális állásponton van, ami messze túlmutat az ügy jogi kérdésein”. Azt mondta, „ha a kormány ilyen módon teszi rá az ujját a mérlegre, az éppen akkor ártana a fogyasztóknak, a fejlesztőknek és az amerikai technológia vezető szerepének, amikor arra a legnagyobb szükség van”.