Putyin tudatosan tesz elfogadhatatlan javaslatokat az ukrán külügyminiszter szerint

Andrij Szibiha az X-en reagált Vlagyimir Putyin szerdai sajtótájékoztatójára, melyen az orosz elnök Moszkvába hívta tárgyalni Volodomir Zelenszkijt. Az ukrán külügyminiszter azt írta, „Jelenleg legalább hét ország áll készen arra, hogy megrendezze az ukrán és az orosz vezetők a háború befejezését célzó találkozóját. Ausztria, Vatikán, Svájc, Törökország és három öböl-menti állam.” Szibiha szerint ezek komoly javaslatok, és Zelenszkij elnök bármikor készen áll egy ilyen találkozóra.

„Putyin azonban továbbra is mindenkit megzavar, tudatosan elfogadhatatlan javaslatokat téve” – közölte Szibiha, hozzátéve, hogy csak a fokozott nyomás kényszerítheti Oroszországot arra, hogy végre komolyan vegye a békefolyamatot.