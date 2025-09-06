Krúbi „szaftos falatnak” és „kis ducinak” nevezte a miniszterelnököt a koncertjén

Úgy tűnik, Sulyok Tamás (köztársasági elnök) intő szavai ellenére a Mocskos Fidesz Summer folytatódik.
„Megpillantom Orbánt, ahogy ott ácsorog megszeppenve. Húsz évig a markában Feri fasza volt a fegyver, de Feri elment, és most ott áll üres kezekkel. Így a népével szemben védtelen maradt. Az emberek éhesek, ő pedig elég szaftos falat. Összeszorul a szívem, megsajnálom a kis ducit. Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit” – ezt a monológot mondta el a Krúbi néven fellépő Horváth Krisztián pénteki koncertjén a Budapest Parkban.
A Mandiner másnap „Kiszabadult a balos »művészet« a palackból: Orbán Viktor felakasztásával viccelődött Krúbi a koncertjén” címmel számolt be a fellépésről.
„A harminc éves zenész először Gyurcsány Ferenc politikából való távozását figurázta ki egy obszcén szexuális utalással, és a 2006-os szemkilövetéseken gúnyolódott. Ezután »szaftos falatnak«, majd »kis ducinak« nevezte a magyar miniszterelnököt, végül Orbán Viktor felakasztásáról fantáziált” – adta hírül a konzervatív műhely.
Kiemelték azt is, hogy a koncertről egy „TISZA - Tisztelet és Szabadság Párt Dél-Somogy BARCS” nevű felhasználó is posztolt egy videót a Facebookra, amin a közönség azt kiabálja, hogy „árad a Tisza”. Jóllehet, a felvételen Krúbi nincs a színpadon.
Korábban egy Majka koncertről kivágott jelent ment nagyot a kormánysajtóban, valószínűleg ennek hatására emelte maga mellé Orbán Viktor Pityinger Dopeman Lászlót.
A mocskos fideszezésről Tusványoson kérdeztük a kormánypárti politikusokat:
Sulyok Tamás reagál a Mocskos Fidesz Summer-re.
Ami 2024-ben a brat volt, az idén a minden fesztiválon felhangzó sláger. A magyar fiataloknak bőven volt okuk elégedetlennek lenni az utóbbi 15 évben, 2025 nyarán pedig végképp elegük van.
Alig 24 óra alatt több mint 190 ezer reakció érkezett posztjára, amiben jelezte, hogy szerinte az infláció, az orosz befolyás, a vasúti összeomlás, az MNB-ből eltűnt 500 milliárd a fontos, nem ő.
Miért bohóckodik Dopeman Pityinger László a Karmelitában? Mi előnye származik Orbán Viktornak abból, hogy egy kiélezett kampány közepén az egykor még MSZP-s támogatással ringbe szálló, Orbán-fejjel focizó, lecsúszott zenésszel pózoljon?