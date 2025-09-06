Putyin és Kim Dzsongun találkozóján összeverekedtek a testőreik a légkondi távirányítóján

Dulakodásig fajult a vita Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor testőrei között arról, kinél legyen a légkondi távirányítója a két vezető négyszemközti találkozója alatt Kínában. A bizarr jelenetről a Kommerszant nevű orosz napilap számolt be.

Eszerint az egymásnak feszülés azzal kezdődött, hogy Kim testőrei felcsavarták a légkondit 23 fokra, mire az oroszok jelezték, hogy ragaszkodnak a 20 fokhoz. Az orosz testőr előbb szóban jelezte, hogy azonnal vegyék lejjebb a hőfokot, és bár az észak-koreai értette, mit akar a kolléga, nem engedelmeskedett, ezért fizikailag egymásnak mentek – legalábbis ezt írja a Kommerszant.

Kim Dzsongun észak-koreai katonát vígasztal. Fotó: STR/AFP

„Egy ideig egymás ujjait próbálták lefejteni a távirányitóról, mire végül az egyikük elvesztette a türelmét, és egyetlen mozdulattal eldöntötte a kérdést. A koreai fiú valószínűleg érzett egy kis fájdalmat” –írja az orosz újságíró.

A szeptember 3-ai a két vezető országaik szövetségét hangsúlyozta. Putyin kifejezetten megköszönte az észak-koreai diktátornak, hogy katonákat küldött az ukrajnai háborúba. A nagy kínai katonai parádéról, aminek a farvizén a találkozó létrejött, itt írtunk bővebben. (Meduza)