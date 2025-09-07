Élő

A Fidesz és a Tisza megszállta Kötcsét

  • A 488 lakosú somogyi település megtelt politikával: idén a Tisza Párt is tart rendezvényt Kötcsén, pár száz méterre attól a kúriától, ahol Orbán Viktor hagyományosan az évadnyitó eligazítását szokta tartani a kormánypárti holdudvarnak.
  • Magyar Péter azt ígérte, hogy a kötcsei gyűlésükön új arcokat mutat be, ehhez az egyszerre közeli és szimbolikus Balatonőszödről gyalogolt át a helyszínre.
  • A versenyhelyzet miatt Orbán Viktornak be kellett szállnia a figyelemversenybe, és bejelentette, hogy az idei találkozó nem lesz teljesen zártkörű, hanem élőben közvetítik a rendezvényt. A miniszterelnök hajnalban érkezett vissza magángéppel a nyaralásból.
  • Az élő közvetítés ellenére a Fidesz idén jobban elzárja a sajtó elől az évadnyitó helyszínét, a Dobozy-kúria közelébe se engedik az újságírókat, így megszüntették a lehetőségét még annak is, hogy kérdezni lehessen a Fidesz rendezvényére érkezőket.
Kármán András közgazdász a színpadon

A közgazdász korábban államtitkár is volt. Róla korábban tudott volt, hogy részt vesz a Tisza programjának kidolgozásában.

Azzal kezd, nem megszokott, hogy adópolitikával kelő és fekvő ember egy politikai rendezvényen szónokol. A Tiszában azt kérték tőle, hogy ne a száraz számokat lássa, hanem vegye észre a forintok mögött rejlő embereket. Hozzá közel áll a gondolat, hogy emberközpontú költségvetési politikára van szükség. A párt a hétköznapokról akar gondoskodni. Azt is tudja, hogy ez kihívás és felelősség. "A feladat nagy és nehéz. Egy hajót kell újra jó irányba fordítani, amit a Fidesz gazdaságpolitikája éveken át rossz kezekben kormányoz."

Magyarország növekedési válságban van - mondja Kármán. A Fidesz által megálmodott repülőrajtból fájdalmas zuhanás lett - tette hozzá.

Közben kiderült, Orbán Csányival utazott ki Dublinba

A KTK szerint „a szokások szerint” utazott Orbán. Az OTP kérdésünkre közölte, Orbán fizetett az útért. Azt, hogy pontosan mennyit, nem árulták el, de válaszuk szerint minden állami vezető piaci árat fizet.

Mit csinál Magyar Péter, ha az adóemelés miatt támadják?

Adócsökkentés felirat mögött beszélteti az embereit.

Forsthoffer Ágnes, a Tisza leendő


Bemutatták a Tisza új alelnökét, Forsthoffer Ágnest

Forsthoffer Ágnes a Tisza turisztikai szakértője, civilben a balatonfüredi Hotel Margaréta ügyvezetője. Tavaly még független önkormányzati jelöltként indult Balatonfüreden. Megtesiztelőnek tartja, hogy vezető szerepre kérték fel a Tiszában, azt mondta, a szakmai feledatok mellett azt tartja a legfontosabbnak, hogy a vezetőségben is képviselje a Tisza teljes közösségét,

„amelyben a férfias erő és a határozottság mellett ott van a lágyság, az empátia, a támogató légkör, a kompromisszumkészség és a kreativitás is”.

Azt mondta, tudatosan belföldre szokta szervezni a nyaralásait, és cinikusnak tartja, hogy a miniszterelnök más ország reklámarca, amikor arról bezsél, minden évben egyszer látni kell a tengert. „Azt kell a zászlónkra tűznünk, hoyg a magyar embernek nyugodt pihenés kell, és a magyar tengert kell egy évben legalább egyszer látnia.” Ezért nyugdíjas SZÉP-kártyát vezetnek be 200 ezer forintig, amit üdülésre is fel lehetne használni.

Beszélt arról is, hogy a Tisza számára különösen fontos lesz az élő vizek ökoszisztémájának védelme, ezért a beruházásoknál szemponttá tennék a fenntarthatóságot és az üzleti megalapozpttságot. Vagyis, ha kempingre van igény, akkor inkább az épüljön ötcsillagos szállodák helyett.

Magyar Péter megérkezett a színpadhoz, bemutatták a párt harmadik alelnökét

Felment, köszöntötte a közönséget, akik hosszan skandálják, hogy árad a Tisza. A mai műsorvezető Solti Lilla. Ő konferálja fel a Tisza egyik most bemutatott szakértőjét, Forsthoffer Ágnest, aki szeptember közepétől a Tisza harmadik alelnöke lesz.

Ő a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének régióvezetője, a Tisza szigetek egyik kapcsolattartója. Azt mondja, most először áll politikai színpadon.

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala


Rogán Antal már ott van Kötcsén

És interjút is adott a Patrióta stábjának, akik „bejutottak” a rendezvény helyszínére.

Fotó: Patrióta

A Fidesz és a Tisza kampányának különbségéről kérdezték Rogánt, mire azt mondta, hogy míg ők „tényekről, eredményekről és valós veszélyről” beszélnek, addig a Tisza azt csinálja, amit Gyurcsány csinált 2006-ban. Vagyis, „mondanak valamit, a valóságot próbálják eltitkolni, aztán pedig lebuknak”. Rogán szerint jobb, ha ezzel a valósággal időben szembesítik az embereket, hogy ne legyen ugyanaz, mint 2006-ban.

A helyszínen sem engedte el ezt a témát a Fidesz: a Telex felvétele szerint mobilplakáton hirdetik, a „Tisza-adót”, és hogy „átver a Tisza”. A fideszes politikusok autóval érkeznek a helyszínre, így nincs esély kérdezni.

460 méteres szakaszon zárták le az utat, hogy ne lehessen megközelíteni a Fidesz rendezvényét

A Terrorelhárítási Központ a fél falut lezárta, nehogy újságírói kérdések zavarják meg a Fidesz rendezvénéyre érkező potentátokat. A személyvédelmi és létesítménybiztosítási intézkedés a Dózsa György utca, Völgy utca és Szóládi út találkozása és a Kossuth Lajos utca között a Szóládi útra, valamint a Szóládi út és a Kossuth Lajos utca találkozása és a Templom utca között a Kossuth Lajos utcára terjed ki. Vagyis 460 méteres szakaszon zárták le a Kossuth utcát. Ezt a szakaszt narancssárgával jelöltük. A Patrióta műsorában L. Simon lászló azt mondta, hogy megkeresedve érkezett a kordonok miatt, nem is érti, miért van erre szükség. Bár a Fidesz kulturpolitikusa szerint a pikniket Magyar Péter tette tönkre.

Lezárások Kötcsén
Fotó: Google Earth
Nagy a dugó, csúszik a kezdés

„Csúszik a kezdés, mivel a parkolók megteltek és még több kilométeres kocsisor áll Kötcséig… Várható kezdés: 11.30” - posztolta ki Magyar Péter.

Hozzátette, a légteret lezárta a TEK így drónozni nem lehet.

A dugó a fideszesek dolgát is megnehezíti: Velkovics Vilmos újságíró a Facebookon arról beszélt, Szóládon van, 5,5 kilométerre Kötcsétől, és az útvonaltervező szerint több mint egy órát tart még az út.

A mai menetrend

Magyar Péter 11-től beszélt volna, de csúsznak.

A hermetikusan elzárt Fidesz rendezvényről 14.30-tól élőznek. Az egyik szervező, Kavecsánszki Ádán arról írt, Áder Jánossal, Kövér Lászlóval és Deutsch Tamással fog beszélgetni, majd háromnegyed négykor jön Kapu Tibor űrhajós.

Orbán Viktor délután 4-kor kezd.

A Fidesz nagyon megpörgette az idei kötcsei találkozót a digitális honban

Bejelentkezett a rendezvényt szervező Fidesz-alapítvány vezetője, Kavecsánszki Ádám is, hogy megmutassa, hol főzi majd a lecsót Schmitt Pál felesége, Makray Katalin.

Pár száz méterre lesz egymástól a Fidesz és a Tisza

Légvonalban csak 320 méterre lesz egymástól a két rendezvény, szóval a jobban feltekerik a hangosítást, Magyar Péter 11-re tervezett beszéde simán behallatszódhat a Fideszhez. Közúton pedig csak 500 métert kell megtenni, hogy valaki átérjen az egyik rendezvényről a másikra. A bejutást nehezíti, hogy a TEK és a rendőrség lezárta a Dobozy-kúria környékét.

Forrás: Google Earth
Magyar arra kérte a híveit, hogy ne menjenek át a Fidesz rendezvényéhez

Még véletlen se konfrontálódjon senki, semmilyen provokációnak ne üljenek fel. Szerinte nyilvánvalóan terveznek hamiszászlós műveleteket, beöltöztetett emberekkel, akár tiszás pólóban, akik majd a rendőrökkel balhéznak. „Biztos, hogy nem tőlünk lesznek - közölte Magyar.

Orbán magángéppel jött haza Dublinból

Szombat éjjel Orbán Viktorral a fedélzetén szállt le Budapesten a HA-LKW lajstromjelű magánrepülő. A miniszterelnök Dublinból érkezett haza, ahol a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzését nézte meg élőben.

Fotó: PAUL FAITH/AFP


Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Horvátországban nyaralt, ahova szintén magángéppel ment, csak egy másikkal. Lázár János szerint ez nála nem életforma.

POLITIKA fidesz Tisza Párt kötcse