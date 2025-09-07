A Fidesz és a Tisza megszállta Kötcsét

A közgazdász korábban államtitkár is volt. Róla korábban tudott volt, hogy részt vesz a Tisza programjának kidolgozásában.

Azzal kezd, nem megszokott, hogy adópolitikával kelő és fekvő ember egy politikai rendezvényen szónokol. A Tiszában azt kérték tőle, hogy ne a száraz számokat lássa, hanem vegye észre a forintok mögött rejlő embereket. Hozzá közel áll a gondolat, hogy emberközpontú költségvetési politikára van szükség. A párt a hétköznapokról akar gondoskodni. Azt is tudja, hogy ez kihívás és felelősség. "A feladat nagy és nehéz. Egy hajót kell újra jó irányba fordítani, amit a Fidesz gazdaságpolitikája éveken át rossz kezekben kormányoz."

Magyarország növekedési válságban van - mondja Kármán. A Fidesz által megálmodott repülőrajtból fájdalmas zuhanás lett - tette hozzá.