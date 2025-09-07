Ha a következő nemzeti konzultáció olyan lesz, mint az eddigiek, akkor Orbán közpénzből fog kampányolni a Tisza Párt adóterveiről

Fotó: Orbán Viktor/Youtube

Már a kötcsei beszédében is belengette Orbán Viktor, hogy a győzelmi terv részeként mindent bevetnek a választásokig hátralévő hét hónapban, köztük a nemzeti konzultációt is. Annyira komoly a téma, hogy nem tétováznak, hiszen a Facebook-oldalán is kijelentette: nemzeti konzultációt indítanak a Tisza adóemelési terveiről. Persze a megfogalmazás meglehetősen szerencsétlenre sikeredett.

Annyira nem akarta Orbán megemlíteni a Tiszát vagy Magyar Pétert, hogy csak annyit írt: „nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adóemelési tervekről”. Ez pedig még úgy is tűnhetne, hogy a kormány adóemelési terveiről van szó. Szentkirályi Alexandra posztja azonban jóval egyértelműbben fogalmaz:

Mindenesetre ha ez a konzultáció is úgy zajlik le, ahogy a korábbiak, vagyis „Magyarország Kormánya” bonyolítja le és finanszírozza, akkor a konzultáció témája miatt gyakorlatilag a Fidesz közpénzből fog kampányolni. Mert mi is történik? A kormányzó párt közpénzből megkérdezi a híveit (mivel ezeket jellemzően csak ők szokták kitölteni), hogy mit szólnak a kihívó ellenzéki párt adóemelési terveihez, amit egyébként a Tisza tagad.