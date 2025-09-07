Magyar Péter Orbán beszédéről: „ez ma itt a vég kezdete” volt

„A remegő, fenyegetőző császár a mai lázálmaival hivatalosan is lezárta az Orbán-Gyurcsány korszakot”, írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter Orbán kötcsei beszédére reagálva. Szerinte érdekes volt nézni „a TEK-esek százaival védett sátorban ülő janicsárok döbbent arckifejezését”, mivel már ők is érezték, hogy „ez ma itt a vég kezdete”.

Magyar szerint Orbán a beszédében bebizonyította, hogy nem érti a magyarok problémáit, nem is akar azokkal foglalkozni. „A megélhetési tapsolók reggel talán még bíztak abban, hogy tényleg létezik a győzelmi terv, vagy valami orbáni V2-es, de egy óra után belátták, hogy ez a jacht elment”, utalt itt arra a Tisza elnöke, hogy Orbán Viktor magánrepülővel utazott el a horvátországi nyaralására, ahol egy luxusvitorláson töltötte ideje egy részét.

„Érdemes lesz nézni, hogy az elszabadult Orbánt vajon Bidenhez hasonlóan leszedik-e a sajátjai, vagy inkább magára hagyják a bukott basát”, írja Magyar, aki még a végén gratulált Orbánék 39. házassági évfordulójukról, és annyit üzent mellé, hogy „a negyvenediket már egy Tisza-kormány alatt tudják ünnepelni”.



