Orbán Viktor és Magyar Péter is biztos a győzelemben, gőzerővel indul a kampány

A Fidesz elnöke és a Tisza Párt elnöke is meghirdette a saját győzelmi tervét Kötcsén, egymástól durván 500 méterre. A két rendezvényt hosszú kordonnal és rendőri biztosítással választották szét. A tiszások nem provokálták a Fideszt, a tiszásokat viszont összepiszkított nadrágokkal és mobilplakátokkal várták.

Fotó: Witzmann Mihály/Facebook

Fotó: Nemzeti Ellenállás Mozgalom/Facebook

Az már látszik, hogy a Fidesz csúcsra járatja a „Tisza-adót”: nem csak mobil óriásplakátok várták a tiszásokat a Nemzeti Ellenállás Mozgalom „jóvoltából”, hanem Orbán Viktor bejelentette, egy új nemzeti konzultációt indítanak, többek között a „kiszivárgott adóemelésről is”. Ez volt Orbán győzelmi tervének a része.



Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A Fidesz és a propaganda szűk két hete tartja napirenden az állítólagos adóemelést, amit egy Index-cikkre és Tarr Zoltán Tisza-alelnök szerencsétlen nyilatkozatára alapoznak. Tarr egy tiszás fórumon úgy fogalmazott, „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

A Fidesz először talált olyan témát, ami miatt Magyarnak védekeznie kellett, még a kötcsei fórum „jelszava” is az adócsökkentés lett. Magyar Péter, illetve az előtte bemutatott szakértő, Kármán András közgazdász is elmondta, mit terveznek. Röviden: a minimálbért keresőknek 9 százalékra csökkentik a személyi jövedelemadóját, az átlagkeresettel rendelkezők kedvezményt kapnak, a többiek ugyanúgy 15 százalékot fizetnek majd, emellett áfacsökkentést is ígértek.

Kérdés, hogy ez mire lesz elég. Magyar nemcsak az adózást, de az Orbán-féle kiskakasozást is próbálta a maga javára fordítani: Orbánra többször török császárként hivatkozott, a beszéde végén egy kakasfigurával állt a színpadra, és azt kérdezte Orbántól, hol a gyémánt félkrajcárja. A beszéd több pontján előkerült a magángép, a jacht, Hatvanpuszta és a zebrák is, illetve azt állította, Orbán az egyik leggazdagabb ember Európában.

Fotó: Magyar Péter youtube

Orbán a saját közönségének természetesen nem a török basát hozta, mikor azt magyarázta, hogy a „kiskakas-politika” lényege a nagyotmondás, a kiskakas azt hiszi, ő van a világegyetem középpontjában, és ha nem kukorékol, nem kel fel a nap, de a kiskakasból soha nem lesz nagy kakas.

Magyar beszédének egyik fő motívuma az volt, hogy párhuzamba állította Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet, és már az érkezésével is üzent: Balatonőszödről gyalogolt át Kötcsére, majd arról beszélt, hogy ez a 10 kilométeres út a magyaroknak az elvesztegetett elmúlt 20 évet jelenti.

„Őszöd a hazugság politikáját jelentette, Kötcse pedig a cinizmusét.” A két korszak közös eredménye a vesztes ország. „Az egyik balról, a másik jobbról ölelte Putyint. Az egyik lovasrohamot vezényelt és gumilövedékkel lövetett a magyarok közé, a másik gyűlöletet kelt és magyart a magyar ellen uszít” – mondta Magyar.

Hosszan beszélt arról, hogy mi a működő ország négy alappillére (címszavakban: gazdag és sikeres ország, békés és rendezett ország, tiszta és haladó ország illetve szabad és boldog ország), és bejelentette, hogy részükről elindították a választási kampányt.

„2026 nem csak egy választás lesz. 2026 egy utolsó, óriási esély lesz és a működő ország születésének éve is egyben.”

Fotó: Németh Dániel/444

Keddtől jön a Tisza Világ app, ami a közösségszervezés egy új formája lesz. „Egy ötletből, egy kis szikrából a Tisza Világnak köszönhetően mostantól akár országos megmozdulás is lehet” – mondta. Ezzel akarják ellensúlyozni a másik oldal kampányra költött milliárdjait.

Orbán is beszélt arról, mennyire fontos az internet: „a digitális építkezést fel kell gyorsítani, minden nemzeti érzelmű embernek fel kell menni a digitális térbe.” Ez a győzelmi terv következő eleme. Emellett kellenek a Békemenetek „a lehető legszélesebb összefogással”, szakpolitikai viták – ezt egy éve is megígérte, de egy Takács Péter–Kulja András-vitán kívül más nem történt –, meg kell nyerni a „kormányképességi versenyt”, és mozgósítani kell a következő 7 hónapban.

Megígérte azt is, hogy minden korábbi ígéretüket teljesítik, csak fél év csúszással. Újabb pénzszórást most nem jelentett be. Magyar Pétert ismét Brüsszelhez kapcsolta, és felfestette a válságforgatókönyvet a tiszás győzelem esetére. A saját választási győzelmében mind Magyar Péter, mind Orbán Viktor biztos, ahogy mindketten közölték azt is, hogy nem felejtenek.

A Tisza rendezvénye Fotó: Németh Dániel/444

Magyar béketeremtést ígért, majd közölte, „ez nem jelenti azt, hogy elfelejtjük mindazt a bűnt és igazságtalanságot, amit velünk és a hazánkkal tettek. (…) Akik ellopták a nemzeti javainkat, nem úszhatják meg. Nem leszünk többé következmények nélküli ország.”

Orbán a beszéde legvégén közölte, ő nem szokott fenyegetőzni, de:

„Semmi sem lesz elfelejtve. Minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve.”

Orbán kötcsei beszédét – amiben nagyon sok volt a világpolitikai értekezés – most először közvetítették élőben, eddig csak a kiszivárogtatott mondatokból, féligazságokból lehetett tájékozódni.

Így derült ki, hogy Orbán a válogatott mérkőzése miatt „ellógta” a 39. házassági évfordulóját, ami szombaton volt (ezért egy nappal később tartják meg). A mérkőzésről egyébként Orbán az OTP magángépével jött haza, de mindenki úgy tett, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne.

Éjjel érkezett Fotó: Németh Dániel/444

Faggatni viszont nem lehetett senkit: a fideszes helyszínt jó nagy ívben elkerítették kordonokkal. Magyar szerint az egész hangulata olyan volt, mint az MSZP végóráiban.

Orbán felszólalása előtt élőben kapcsolták Áder János, Kövér László és Deutsch Tamás beszélgetését, akik a Fidesz kezdeteiről sztorizgattak. Áder János és Deutsch Tamás még nevettetni is próbált, Kövér pedig hozta a formáját. Beszélt Kapu Tibor űrhajós is, Orbán beszédét is végigülte.

Fotó: Németh Dániel/444

A Mandiner és a Patrióta is folyamatosan közvetített a youtube-on, egymásnak passzolgatva a vendégeket. Utóbbi műsorába Orbán is beugrott, az egészet igyekeztek nagyon spontánra venni, aminek a vége az lett, hogy Orbán megpróbált ráülni egy díszletként használt dobozra, ami megreccsent alatta. Akkor szóltak, hogy az papírból van, majd hoztak neki egy széket.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Ott elég szabatosan fogalmazta meg, mikor győznek: a Fidesznek széles polgári hátországa van, és akkor veszítenek, ha ez „összhúzóckodik”, és nem fejt ki elég aktivitást. „De ha ez jó erőben van, ez a kultúra duzzad a testnedvektől és életerős, akkor nem lehet bennünket megállítani.”

Magyar Orbán beszédére azt írta, „a remegő, fenyegetőző császár a mai lázálmaival hivatalosan is lezárta az Orbán–Gyurcsány-korszakot”, és szerinte nem véletlenül zárta Orbán a világmegfejtést „a sajátjainak szánt leplezetlen fenyegetéssel”.

Magyar szerint érdemes lesz nézni, hogy az elszabadult Orbánt vajon Bidenhez hasonlóan leszedik-e a sajátjai, vagy inkább magára hagyják a bukott basát.