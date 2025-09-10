A mesterséges intelligencia utolérte Elon Muskot, most épp nem ő a világ leggazdagabb embere

Miután Oracle nevű szoftvercégének piaci értéke több mint a harmadával nőtt, Larry Ellison megelőzte Elon Muskot, így papíron jelenleg ő a világ leggazdagabb embere.

Ezeknek az összehasonlításoknak persze a gyakorlatban nincs sok értelme, mert Ellison 397 milliárd dolláros részesedése az Oracle-ben (vagy Musk névleges, 384 milliárd dolláros vagyona) számukra sem elérhető, realizálható, hiszen ha Ellison megpróbálná eladni a részvényeit, azoknak esne az ára, és máris kevesebbet érnének.

Akárhogy is, a helycsere rávilágít arra, micsoda éve van az Oracle-nek, és milyen pocsékul alakulnak a dolgok Musknak.

Az Oracle ma alapvetően felhőalapú számítási szolgáltatásokban utazik, amire elképesztően megnőtt a kereslet az elmúlt évek mesterséges intelligencia őrületében. Az egyre fejlettebb AI-t kergető cégek egymás után kötik a gigaszerződéseket Ellison cégével, aminek ennek hatására folyamatosan nő a piaci értéke.

Elon Musk egy kampányeseményen az Egyesült Államokban 2025-ben. Fotó: ROBIN LEGRAND/AFP

Mindeközben Musk vagyonának alapja, a Tesla, bukdácsol, egyrészt a milliárdos politikai szerepvállalása körüli balhék miatt, másrészt mert Donald Trump nem támogatja olyan bőkezűen az elektromos autógyártást, mint az elődje, és mert az egyre erősödő kínai versenytársak szorítják ki a piacról. (via FT)