Mesterséges intelligenciával generált miniszter került az albán kormányba

Edi Rama albán miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a közbeszerzésekért mostantól egy mesterséges intelligenciával generált, virtuális miniszter, Diella felel. A neve egyébként napsugarat jelent albánul.

Edi Rama albán miniszterelnök Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

Rama az Albán Szocialista Párt tiranai kongresszusán ismertette, mely miniszterek távoznak és kik maradnak, egyben bemutatta Diellát is – a kormány egyetlen nem emberi tagját. „Diella az első olyan tag, aki nincs fizikailag jelen, hanem mesterséges intelligencia által virtuálisan jött létre” – mondta Rama a párttagoknak.

A mesterséges intelligencia segítségével a közbeszerzésekről szóló döntéseket „kiszervezik a minisztériumokból”, és Diella kezébe adják, aki „a közbeszerzés szolgája”. Hozzátette, a folyamat „lépésről lépésre” fog haladni, de Albánia olyan ország lesz, ahol a közbeszerzések „100 százalékban korrupciómentesek, és minden közpénz, amely átmegy a közbeszerzési eljáráson, 100 százalékban átlátható.” Azt mondta, ez nem tudományos fantasztikum, hanem Diella kötelessége.

Diellát már bemutatták az albán állampolgároknak is, hiszen ő működteti az ország e-Albania platformját, amin keresztül szinte minden kormányzati szolgáltatás digitálisan elérhető. Sőt, még avatárja is van: fiatal nőként jelenik meg, hagyományos albán viseletben. A miniszterelnök tervei szerint Diella fogja értékelni a közbeszerzéseket, és joga lesz „világszerte tehetségeket toborozni”, miközben lebontja „az előítéletek és a közigazgatás merevsége okozta félelmet”.

Albánia régóta küzd a korrupcióval, különösen a közszférában és a közbeszerzések területén. Ezt az Európai Unió is többször kiemelte éves jogállamisági jelentéseiben. Rama 2025 májusában történelmi negyedik mandátumot nyert, azzal a programmal, hogy az ország 2030-ra csatlakozik az EU-hoz. (Politico)