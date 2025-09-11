Mit miért tesz a kormány, miért magánrepülőzik Orbán?

Vitályos Eszter elvette a szót
Azt ígérte, legközelebb a Telex kérdezhet először. A Kormányinfó ezzel véget ért.
Amikor 2011-ben bevezették az egykulcsot adót és a világ legmagasabb áfáját, miért nem konzultáltak róla? Gulyás azt mondta, erről utólag, 2014-ben dönthettek az emberek. Most arról kell konzultálni, ami széleskörű társadalmi kérdés.
Arról, hogy mit mond el a kormányról, hogy sokmilliót költenek el arra, hogy a kormányfő külföldre magángéppel járhasson meccsre, de képtelen arra, hogy a Nemzeti Múzeum dolgozói emberhez méltó fizetést kapjanak, Gulyás azt mondta, ez demagógiagyőztes kérdés, egyébként pedig nagymértékű fizetésemelést kaptak.
Miután sürgetett az idő, munkatársunk átengedte a szót a Telexnek, hogy utolsóként kérdezhessenek ők is. Egy házbizottsági döntésre hivatkozott a miniszterelnök, az a döntés pedig arról szólt, hogy nem tekinthető ajándéknak egy külföldi válogatott meccsre, ebből hogy következik, hogy magángéppel, a legnagyobb luxussal kell mennie? Gulyás megint arról beszélt, hogy más országok állam- vagy kormányfői is ezt csinálják. Hogy vb-selejtezőkre magángéppel mennek-e, erre nem válaszolt.
Gulyást a 444 kérdésére ismét elmondta, hogy a „nemzeti válogatottnak szakszövetség meghívására lehet menni drukkolni, ellenzéki képviselőnek is”.
„Ha a nemzetközi sportéletet követi, amióta világ a világ, focimeccseken állam- és kormányfők rendszeresen jelennek meg és mindenhol, ahol ép és egészséges közélet van, ott egyébkét egy válogatot megtiszteltetésnek tekinti, hogy az államfő az ”ő meccsükön jelen van” – mondta Gulyás.
A felvetésre, hogy ezt azokban az esetekben nem biztos, hogy állami pénzből teszi az államfő, Gulyás azzal folytatta, hogy „Merkel kancellártól számtalan példát tudok mondnai, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy államfő azért van ott, hogy kifejezze, hogy az országnak is fontos, hogy egy válogatott hogyan szerepel. (...) Biztos lehet abban, hogy minden egyes országban hivatalosan utazik a kormányfő”.
Jó dolognak tartja, hogy állami pénzből fizetik a magánrepülőt? – kérdezte a 444-es Jelinek Anna, mire Gulyás azzal folytatta, hogy „az a kérdés, hogy egy nemzeti válogatottnak jó-e az, hogy ott van a meccsen a kormányfő”. Az újabb jelzésre, hogy nem ez volt a kérdés, Gulyás azt mondta: „erre futotta”.
Végül a 444-es Jelinek Anna kérdezhetett. Elsőként a nemzeti konzultációról kérdezett: a kormány a Fidesz mozgósításának egy részét közpénzből fogja állni, tekintve, mit mondott Orbán Kötcsén? Gulyás azt mondta, nem, de a vita a közteherviselésről mozgósítja a választókat, ez egy ténymegállapítás. Orbán azt mondta, a kormány nem konzultálhat egy ellenzéki párt programjáról, ehhez képest több fideszes politikus arról posztolt, hogy a nemzeti konzultáció témája a Tisza-adó lesz. Gulyás erről azt mondta, hogy a demokratikus politika fontos pontja, hogy valaki elmondja, hogy mi az álláspontja. Csakhogy ezekben a posztokban arról volt szó, hogy kifejezetten a Tisza Párt terveiről szólna a konzultáció. Gulyás szerint meg kell várni a kérdéseket.
Nem döntött még erről a kormány, Gulyás szerint ennek öbb oka is van, „vannak viták arról, hogy ennek a bevezetése a az árakra milyen hatással lenne”. A munkahelyvédelmi akciótervre is rákérdeztek, Gulyás azt mondta, az „készül”.
A Navracsics Tibor által említett nem várt mintázat, vagy a helyi rendeletet hozó települések jelentős részénél alaptörvény-ellenességet találnak a hivatalok, akkor felmerül-e a településvédelmi törvény megváltoztatásra? Gulyás azt mondta, nem várható, megvan ennek az eljárásrendje.
– kérdezte a Blikk, mire Gulyás elmondta, hogy elfogadtak egy kormányrendeletet, „aminek az a célja, hogy lehetőséget teremtsünk a pilóta nélküli légi járművek állami célú repülésben történő alkalmazására és ezeknek az eszköznek a rendszeresítésére”. Ez Gulyás szerint a jogi környezet megteremtéséhez volt szükséges.
A Blikk kérdezett a nemzeti konzultációról is: kizátható-e, hogy az íveken felmerüljön akár Magyar Péter, akár a Tisza Párt neve? Gulyás azt mondta, még nincs kész a dokumentum. A jogszabályok kijelölnek kereteket, de az nem kérdés, hogy a közteherviselés az egyik legfontosabb demokratikus vita, és a konzultáció indokolt, és mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy a véleményét elmondja. Gulyás azt mondta, nem ért egyet azokkal, hogy ez valamilyen határátlépés lenne, hiszen nem vitás, hogy az adórendszer utáni fizetési kötelezettség kulcsfontosságú kérdés. Magyarul nem válaszolt.
Hol tart a folyamat az amerikai moduláris erőművek melletti elköteleződés? – kérdezte a Magyar Hírlap. Gulyás azt mondta, ezek előnye, hogy akár 3-4 év alatt is létesíthetőek, és bár kisebbek, de jelentős mértékben hozzájárulhatnak az energiaellátáshoz. Gulyás Gergely azt mondta, ha a megállapodás megvan, a jogi környezetet hamar meg tudják oldani.
Magyarországon hány óvóhely épült vagy hányat újítottak fel a polgári lakosság védelme érdekében, és ha bármilyen támadás érné az országot, a lakosság hány százaléka helyezhető biztonságba? – kérdezte az RTL, de Gulyás nem tudott adatokkal szolgálni.
Elmondta, hogy a belügyminisztériumnak van pontos terve, és hogy óvóhelyek is ki vannak jelölve, ezeket a terveket aktualizáták is a háború kitörése után. Azt azonban nem tudta megmondani, hány ilyen óvóhely van, hogy aktualizáták a terveket.
Ezt kérdezte az MFOR, tekintettel arra, hogy amikor erről megegyeztek, magasabb GDP-t és alacsonyabb inflációt prognosztizáltak. Gulyás Gergely azt mondta, az a rend, hogy ha a munkaadók és munkavállalók meg tudnak egyezni, akkor azt a kormány jóváhagyja. Most az a helyzet, hogy a gazdasági növekedés elmarad az akkor várttól, ezért újra lehet tárgyalni a megállapodást, most a munkaadóknak és a munkavállalóknak kell tárgyalniuk, ha ez nem sikerül, akkor igyekszik a kormány segíteni, de azt remélik, csak kicsit kell megváltoztatni. A véghatáridő december 31. A garantált bérminimumnál is van 3 éves terv, Gulyás úgy emlékszik, ott 11 százalékról van szó.
Viszgálják-e, hogy mi történik a gyermekvédelemmel, lesz-e valamilyen átfogó vizsgálat, miuztán a volt főigazgató arról is beszélt, hogy magas rangú politikusok is érintettek lehetnek az ügyben. Ezért is indokolt Gulyás szerint, hogy rágalmazás miatt induljon büntetőeljárás. „Mondja meg, hogy kivel szemben!”
Nem azt kéne kivzsgálni, hogy történt-e ilyen? – kérdzete a riporter, mire Gulyás arról kezdett beszélni, hogy itt egy sértődött emberről van szó, aki a munkavégzése során mulasztott.
Az Szőlő utcai javítóintézetről kérdezte az RTL Gulyást, miszerint helyesnek tartják-e, hogy olyan ellen indítanak eljárást, aki korábban már jelezte, hogy problémák vannak. Gulyás úgy tudja, hogy az illető korábban nem jelzett ilyet, márpedig kellett volna, és a belügyminisztérium tájékoztatása szerint a munkáját nem végezte rendesen és alkoholproblémái voltak.