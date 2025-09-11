Mit miért tesz a kormány, miért magánrepülőzik Orbán?

Gulyást a 444 kérdésére ismét elmondta, hogy a „nemzeti válogatottnak szakszövetség meghívására lehet menni drukkolni, ellenzéki képviselőnek is”.

„Ha a nemzetközi sportéletet követi, amióta világ a világ, focimeccseken állam- és kormányfők rendszeresen jelennek meg és mindenhol, ahol ép és egészséges közélet van, ott egyébkét egy válogatot megtiszteltetésnek tekinti, hogy az államfő az ”ő meccsükön jelen van” – mondta Gulyás.

A felvetésre, hogy ezt azokban az esetekben nem biztos, hogy állami pénzből teszi az államfő, Gulyás azzal folytatta, hogy „Merkel kancellártól számtalan példát tudok mondnai, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy államfő azért van ott, hogy kifejezze, hogy az országnak is fontos, hogy egy válogatott hogyan szerepel. (...) Biztos lehet abban, hogy minden egyes országban hivatalosan utazik a kormányfő”.

Jó dolognak tartja, hogy állami pénzből fizetik a magánrepülőt? – kérdezte a 444-es Jelinek Anna, mire Gulyás azzal folytatta, hogy „az a kérdés, hogy egy nemzeti válogatottnak jó-e az, hogy ott van a meccsen a kormányfő”. Az újabb jelzésre, hogy nem ez volt a kérdés, Gulyás azt mondta: „erre futotta”.