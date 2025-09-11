Saját menzakonyhát állított fel az újbudai önkormányzat, miután patthelyzetbe került a kerületi közétkeztetés

Újbuda önkormányzata saját szervezésben vette kézbe a kerületi bölcsődék és óvodák étkeztetését, miután a közbeszerzési eljárás eredményét megtámadták, és az önkormányzat emiatt nem tudott szerződést kötni a nyertes Julienne Kft.-vel, írja egy részletes cikkben a Népszava.

Az ideiglenes megoldás során az önkormányzat egy héten belül konyhát bérelt és felszerelt, megszervezte a beszállítást, beszerezte az engedélyeket, összeállította az étlapokat, valamint felvette a szükséges személyzetet. A megoldás mintegy 3400 gyermeket érint, és az önkormányzat becslése szerint két hónap alatt 30–40 millió forintos megtakarítást is eredményezhet.

A háttérben az áll, hogy a kerület vezetése 2019-ben egy tízéves, 2013-ban aláírt közétkeztetési szerződést örökölt, amely kizárólagosan a Gasztvital-csoporthoz tartozó szolgáltatónak biztosította a kerület csaknem 10 000 főt érintő közétkeztetését.

Az önkormányzat azóta több alkalommal próbálta újrapályáztatni a közétkeztetést, de minden alkalommal a csoporthoz tartozó Pannon Menza jött ki győztesnek. Az önkormányzat ezért a következő években részletekre bontott, rövidebb időtartamú közbeszerzésekkel próbálkozott, hogy ne csak a Pannon Menza jelentkezzen a pályázatokra.

Ennek köszönhetően a legutóbbi tenderre három szereplő jelentkezett: a Pannon Menza (a Gasztvital része), a Hungast, illetve a Julienne Kft. A Hungast azonban egy adminisztratív hiánypótlási felhívásra nem reagált, így az óvodai, bölcsődei és szociális étkeztetésre vonatkozó részt is a Pannon Menza nyerte, bár korábbi szerződéses értékének csak a felét, a másik felét a Julienne Kft., amely egy kis családi vállalkozás.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A közbeszerzési eljárás során azonban a Pannon Menzát is magában foglaló Gasztvital-csoport több lépést tett a tender megtámadására. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárást kezdeményeztek, amely ideiglenesen megakadályozta a Julienne Kft.-vel való szerződéskötést.

Eközben az önkormányzat tájékoztatása szerint a cég e-mail címéről névtelen levélben vesztegetéssel vádolták meg a kerület kabinetvezetőjét, aki emiatt feljelentést tett. Emellett egy, az időseknek szánt csomaghoz mellékelt levélben a szolgáltatás megszűnésére utaltak, noha az ellátás továbbra is folyamatos. Az is kiderült, hogy a Gasztvital vezetői találkoztak a kerület egyik fideszes képviselőjével, aki azonban nem vett részt a tender elbírálásában.

„Olyan alvilági, maffiamódszereket vetettek be ellenünk, amelyeknek nincs helye a hazai közéletben” - jelentette ki László Imre, a kerület DK-s polgármestere egy szerdai háttérbeszélgetésen.

Az önkormányzat három lehetőség közül választhatott: érvénytelen szerződéskötés, közbeszerzés megkerülése vagy a korábbi szerződés meghosszabbítása. Ehelyett úgy döntöttek, hogy a jogvita lezárultáig saját szervezésben biztosítják a közétkeztetést. Az önkormányzat közlése szerint ezt követően a Gasztvital munkatársai figyelemmel kísérték a beszállítók mozgását, és több hatósági ellenőrzés is történt. A NÉBIH nem talált érdemi problémát a nem Pannon Menza érdekeltségébe tartozó konyhákon, és később a kormányhivatal is ellenőrzést jelentett be.

A kerület célja továbbra is az, hogy a Julienne Kft.-vel kössön szerződést, amint erre a közbeszerzési eljárás lezárása után lehetőség nyílik. A tervek szerint a megtakarításokat a menzák fejlesztésére és a térítési díjak szinten tartására fordítják.

Nem csak itt, máshol is gondok vannak a közétkeztetéssel. Balmazújvárosban például miután a múlt héten ellehetetlenült a közétkeztetés a helyi önkormányzaton belüli politikai csatározások miatt, ideiglenesen a gyerekek börtönkosztot fognak enni.