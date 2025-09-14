Az ukrán miniszterelnök-helyettes szerint az EU Magyarország vétója mellett is engedélyezné Ukrajnának a csatlakozási folyamat folytatását

Az Európai Unió megállapodott abban, hogy „egyedi” megközelítést alkalmaz, ami lehetővé teszi Ukrajna és Moldova előrehaladását az uniós tagság felé vezető úton, annak ellenére, hogy Magyarország továbbra is vétóval él – közölte szeptember 13-án Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettese.

Kacska a Jaltai Európai Stratégia éves találkozóján beszélt arról, hogy van egy megállapodás az EU-val arról, hogy a magyar vétó ellenére is fennmaradjon Kijev előrehaladása – írja a Kyiv Independent. Mindezt azután, hogy a magyar kormány augusztus 30-án nem járult hozzá ahhoz, hogy elkezdődjön az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalások első fordulója. Kacska azt mondta:

„A hagyományos uniós politika szerint meg kell győznöd egy ilyen tagállamot, és amíg nem győzöd meg, addig blokkolva vagy. Ez lehet két hét, de lehet tíz év is.”

Ez a szabály vonatkozott egyes nyugat-balkáni államokra is, amik hasonló ellenállással szembesültek csatlakozási folyamatuk során – tette hozzá Kacska. Ez a megközelítés ugyanakkor a technikai előkészítési folyamatokat is leállítja, amíg a vétó érvényben van. „Most egy egyedi helyzet áll fenn: a tagállamok és az Európai Bizottság is azt mondják, hogy Ukrajna esetében nem lehet megállás… Különösen a tagállamoknak kell meghatározniuk az úgynevezett mérföldköveket (a tárgyalási fejezetek megnyitásának feltételeit), a magyarok megvárása nélkül” – mondta.

„Ez valóban egy egyedülálló történet” – tette hozzá.

Kijev és Brüsszel továbbra is együtt dolgozik a mérföldkövek meghatározásán, és készül egy nemzeti program is az EU-s jogszabályok és folyamatokhoz való alkalmazkodásra – közölte Kacska. De ezt a munkát jogilag nem lehet lezárni valamennyi tagállam egyhangú jóváhagyása nélkül, hivatalos szavazásra akkor kerül majd sor, amikor Magyarország megváltoztatja álláspontját – mondta a miniszterelnök-helyettes. Addigra elképzelhető, hogy Ukrajna teljesíti az összes jelenleg tárgyalt mérföldkövet.

Az EU azt is vizsgálja, hogyan hozhatna meg bizonyos döntéseket Magyarország jóváhagyása nélkül – mondta Kacska. „A túlnyomó többség, szinte minden uniós tagállam és maga az Európai Unió is kész a tárgyalási fejezetek megnyitására, még akkor is, ha Magyarország nem csatlakozik ehhez az állásponthoz” – mondta.

Az uniós tagállamok szinte teljes egésze már júniusban egyetértett abban, hogy Ukrajna készen áll a Fundamentals tárgyalási fejezet megnyitására, de a hivatalos tárgyalások csak mind a 27 tagállam egyhangú beleegyezésével kezdődhetnek el. Ehhez képest Szijjártó Péter külügyminiszter még augusztus 30-án is arról beszélt, hogy Ukrajna csatlakozása „tönkretenné a magyar gazdákat, veszélyeztetné Magyarország élelmiszer-biztonságát, és beengedné az ukrán maffiát Magyarországra.”

Szijjártó és Kacska külön is egyeztettek csütörtökön, a magyar külügyminiszter arról beszélt, hogy szerinte kizárólag Ukrajnán múlik, hogy javulnak-e a magyar–ukrán kapcsolatok. Szijjártó szerint ugyanis,

„nem mi vettük el az itteni ukrán kisebbség jogait, nem mi kockáztatjuk az ő energiabiztonságukat, és nem mi akarjuk belerángatni őket egy háborúba”.

Az EU külpolitikai főképviselője, Kaja Kallas májusban kijelentette, hogy a blokk rendelkezik „B és C tervvel” arra az esetre, ha Magyarország továbbra is vétózna Ukrajna csatlakozását illetően.

