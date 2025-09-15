Dobrev Klára: Aki nem akar új választójogi törvényt, az teljhatalmat akar

A telefonon felhívott Magyar Péter volt a vendége a 444 Helyzet: van! című reggeli élő műsorának.

Az első kérdésre (Hogyan tervezik igazságosabbá tenni a választási rendszert?), a Tisza Párt elnöke azt felelte, hogy ez a kérdés jelenleg nincs ott, nemhogy a legfontosabb tíz, de talán még az ötven legfontosabb között sem, ősszel lesz egy 10-15 pontos javaslata a Tiszának. Magyar szerint is kétségtelenül lehet arányosítani a rendszeren, de ez attól is függ, milyen felhatalmazást kap a Tisza. Magyar azt mondta, nem akarnak felelőtlen ígéreteket tenni, csak olyasmit vállalnak, amit be is lehet tartani (korábban ebben a cikkünkben vettük végig, ilyen költségekkel járna Magyar Péter 10 pontos programja).

Magyar azt mondta, az előző alkotmány alatt is ki lehetett építeni egy korrupt rendszert, és a mostani alaptörvény alapján is lehet. Ha a Tisza nyerni tud 2026-ban, az pont annak lesz a bizonyítéka, hogy nem fair szabályok és egyáltalán nem kiegyenlített médiaviszonyok között is le lehet győzni az állampártot, és ez Magyar szerint pont rá fog cáfolni arra az állításra, hogy itt olyan autokratikus rendszert lehetett kiépíteni, amit nem lehet legyőzni.

A beszélgetésre a Facebookon reagáló Dobrev Klára, a DK elnöke azt írta:

„Hallgassanak a cinkosok, én nem fogok. Aki nem akar új választójogi törvényt, az teljhatalmat akar, az a saját hatalmát akarja bebetonozni. És tudjátok, mit akar még? Hogy ne legyen valódi rendszerváltás.

És mit mond most Magyar Péter a választójogi törvényről? Hogy az első 10, első 50 kérdésben sincs benne fontosságát tekintve egy válságban lévő országban.

Hát milyen mozit nézett ő az elmúlt 15 évben? Az egész ország azért van válságban, mert a választójogi törvénnyel Orbánék bebetonozták magukat, és utána mindent a saját játékszabályaik szerint romboltak le. Senki ne legyen már annyira vak, hogy ezt nem látja!”

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke Fotó: DK

Dobrev azt írja, ha rajtuk, „baloldaliakon múlik, akkor a Fidesz választási törvénye a kukában landol a kormányváltás utáni első parlamenti napon, és még aznap benyújtunk egy sokkal demokratikusabb, arányosabb és kétfordulós választási rendszerről szóló törvényt”.