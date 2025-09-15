Hiába a büszke bejelentés, a számok nem támasztják alá, hogy a Nyugattal szemben hogyan „nem ment tönkre” Magyarország Orbánék 15 éve alatt

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

A magyar gazdaság állapotáról a szeptemberi szezonkezdetkor két meglehetősen markáns, ám egymással ellentétes vélemény is megjelent a sajtóban. Először Varga Mihály, az MNB elnöke mondta ezt Veszprémben a közgazdász-vándorgyűlésen: „Nézzünk szembe a tényekkel: hasonló a 2007-2008-as válság idején történt a magyar gazdasággal”. Vagyis hogy az elmúlt 12 negyedévből 7 esetben csökkent a magyar GDP.

Varga után a gazdasági csúcsminiszter, Nagy Márton is tartott egy előadást, aminek első felében az USA gazdaságpolitikáját magasztalta, az EU-sról pedig leszedte a keresztvizet. Majd az igazán lényeges dolgok – mint az árak alakulása, a pocsék gazdasági teljesítmény – helyett felmondta a Fidesz választási programját az szja-mentességtől kezdve az országépítési terven át egészen az otthonteremtési támogatásokig.

Hasonló része volt Orbán Viktor kötcsei beszédének is, csak ő épp a kormányuk elmúlt 15 évét összegezte. A mostanra hagyományosnak is tekinthető világpolitikai elemzés és értékelés után már-már büszkeségtől dagadó mellkassal azt szedte pontokba, hogy miért is jó, hogy 2010-ben Magyarország letért a jóléti államok útjáról. Ennek köszönhető ugyanis az, hogy Magyarország „nem ment tönkre”. Nem úgy, mint a haldokló Nyugat és vele együtt az Európai Unió is. (A hallgatóságot akár össze is zavarhatta volna, hogy az EU-nak Magyarország is a része, a 15 évvel ezelőtti orbáni leterelés ellenére, de nem tűnt úgy, hogy ez megakasztotta az előadást.)

Később kitérek majd Orbán 11 pontjára részletesebben is, ami úgy is értelmezhető, hogy ez az ország sikerének és növekedésének a kulcsa. De előbb nézzük, hogyan is nem ment tönkre az ország.

Csak 5 évet késett Orbán a kijelentésével

Mivel Orbán és Varga is a gazdaság növekedését állította középpontba, két nagyon egyszerű mutatót lehet vizsgálni: a magyar és az EU27 GDP-változását, valamint az egy főre eső GDP-t. A gazdasági teljesítmények alapján azonban világosan látszik, hogy Orbán jócskán elkésett ezzel a sikerjelentéssel. Bár 2010 és 2020 között valóban valamivel jobban teljesített a magyar gazdaság az uniónál, ez a trend 2020-ban megtört, így ma már abszolút nem igaz, hogy annyival jobbak lennénk.