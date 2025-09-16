Büntetőeljárás indult a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében

közlekedés
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a 24.hu kérdésére árulta el, hogy a Váci Rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

Fotó: MÁV

Pénteken siklott ki egy motorkocsi Magyarkútnál, a vonaton 20-an utaztak, 2 fő sérült könnyebben. Információnk szerint a pályamester már korábban jelezte, hogy baj lehet a Vác-Balassagyarmat vonalon, mégsem állították le a vonatközlekedést. Munkatársunk pedig pár hónappal korábban le is fotózta, milyen szörnyű állapotban voltak a sínek azon a vonalon.

A sínek Magyarkút és Szokolya között februárban.
Fotó: Haász János

Egy Fb-poszt alapján elterjedt, hogy a Magyarkútnál kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott. Ezt azonban cáfolta a MÁV.

közlekedés büntetőeljárás kisiklás Magyarkút pest megyei rendőr-főkapitányság Váci Rendőrkapitányság motorkocsi MÁV
Kapcsolódó cikkek

Kisiklott a balassagyarmati vonat a Börzsöny lábánál

Magyarkútnál elhagyta a pályát a vonat egy balos kanyarban, utas is sérült.

Kolozsi Ádám
belföld

Információnk szerint a pályamester már korábban jelezte, hogy baj lehet a Vác-Balassagyarmat vonalon, mégsem állították le a vonatközlekedést

Egy ember súlya alatt is mozognak a sínek az illesztésnél ott, ahol a reggeli kisiklás történt.

Kaufmann Balázs
belföld

A MÁV cáfolja, hogy kisiklott volna a magyarkúti kisiklás mentésére odafelé tartó segélyszerelvény

A motorkocsi emelése közben ugrott le a daru kereke a sínről, de visszatette magát.

Szily László
közlekedés