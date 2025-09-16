Büntetőeljárás indult a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a 24.hu kérdésére árulta el, hogy a Váci Rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

Fotó: MÁV

Pénteken siklott ki egy motorkocsi Magyarkútnál, a vonaton 20-an utaztak, 2 fő sérült könnyebben. Információnk szerint a pályamester már korábban jelezte, hogy baj lehet a Vác-Balassagyarmat vonalon, mégsem állították le a vonatközlekedést. Munkatársunk pedig pár hónappal korábban le is fotózta, milyen szörnyű állapotban voltak a sínek azon a vonalon.

A sínek Magyarkút és Szokolya között februárban. Fotó: Haász János

Egy Fb-poszt alapján elterjedt, hogy a Magyarkútnál kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott. Ezt azonban cáfolta a MÁV.