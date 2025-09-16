Büntetőeljárás indult a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a 24.hu kérdésére árulta el, hogy a Váci Rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.
Pénteken siklott ki egy motorkocsi Magyarkútnál, a vonaton 20-an utaztak, 2 fő sérült könnyebben. Információnk szerint a pályamester már korábban jelezte, hogy baj lehet a Vác-Balassagyarmat vonalon, mégsem állították le a vonatközlekedést. Munkatársunk pedig pár hónappal korábban le is fotózta, milyen szörnyű állapotban voltak a sínek azon a vonalon.
Egy Fb-poszt alapján elterjedt, hogy a Magyarkútnál kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott. Ezt azonban cáfolta a MÁV.
Magyarkútnál elhagyta a pályát a vonat egy balos kanyarban, utas is sérült.
Egy ember súlya alatt is mozognak a sínek az illesztésnél ott, ahol a reggeli kisiklás történt.
A motorkocsi emelése közben ugrott le a daru kereke a sínről, de visszatette magát.