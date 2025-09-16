Nem megy a vonat Machu Picchuba, mert tüntetnek a helyiek

A helyiek tüntetése miatt leállították a vonatközlekedést a perui Machu Picchu romvárosba – írja az MTI az új üzemeltető PerúRail közleménye alapján. A lakosok követelik, hogy a PerúRail üzemeltesse a vasútállomástól a romvárosig az utasokat szállító autóbuszokat is, miután lejárt az előző cég harmincéves engedélye.

Fotó: DIEGO RADAMES/Anadolu via AFP

Peru legnevezetesebb turistalátványossága, az inka romváros 1983 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján, átlagosan napi 4500 turista látogatja. A hatóságok egyelőre nem közölték, hány turista rekedt a városban, ahogy azt sem, van-e terv az evakuálásra.

A romvároshoz az onnan 110 kilométerre fekvő Cuscóból, az inka birodalom egykori fővárosából vonattal lehet eljutni. A hatóságok szerint a lakosok több ponton is szikladarabokkal és fatörzsekkel torlaszolták el a síneket. A tüntetést a Machi Picchu Érdekvédelmi Front szervezte.