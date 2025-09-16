Nem megy a vonat Machu Picchuba, mert tüntetnek a helyiek

A helyiek tüntetése miatt leállították a vonatközlekedést a perui Machu Picchu romvárosba – írja az MTI az új üzemeltető PerúRail közleménye alapján. A lakosok követelik, hogy a PerúRail üzemeltesse a vasútállomástól a romvárosig az utasokat szállító autóbuszokat is, miután lejárt az előző cég harmincéves engedélye.
Peru legnevezetesebb turistalátványossága, az inka romváros 1983 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján, átlagosan napi 4500 turista látogatja. A hatóságok egyelőre nem közölték, hány turista rekedt a városban, ahogy azt sem, van-e terv az evakuálásra.
A romvároshoz az onnan 110 kilométerre fekvő Cuscóból, az inka birodalom egykori fővárosából vonattal lehet eljutni. A hatóságok szerint a lakosok több ponton is szikladarabokkal és fatörzsekkel torlaszolták el a síneket. A tüntetést a Machi Picchu Érdekvédelmi Front szervezte.