Terézváros állandó Navalnij-emlékhely létrehozását javasolja

„Ismeretlenek lerombolták a Bajza utcai földalatti-megállónál évek óta fennálló Navalnij-emlékhelyet. (…) A rombolás nem maradhat válasz nélkül, ezért Terézváros Önkormányzata kezdeményezni fogja, hogy a fővárossal közösen állandó emlékhelyet hozzunk létre ugyanitt. Bizonyítani fogjuk, nem lehet eltüntetni azt, ami Navalnij öröksége” – írja Soproni Tamás, VI. kerületi polgármester a Facebookon.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Délután számoltunk be arról, hogy ledózerolták az orosz nagykövetséggel szemben található Navalnij-emlékhelyet. Az emlékhelyet 2024. február 16-án, Navalnij halálának napján hoztak létre civilek, akik rendszeresen összegyűltek a helyszínen, hogy tiltakozzanak Vlagyimir Putyin rezsimje ellen, és emlékezzenek a rendszer bebörtönzött áldozataira.

„Alekszej Navalnij a szabadságért, az igazságért, a tisztességért állt ki – éppen azokért az értékekért, amelyek számunkra, terézvárosiak és budapestiek számára is a legfontosabbak” – írja Soproni.

Nem sokkal később a főváros is reagált:

„Karácsony Gergely főpolgármester támogatja Soproni Tamásnak, Terézváros polgármesterének kezdeményezését, hogy a spontán megemlékezés helyszínén, az orosz nagykövetség épületének közelében létesüljön állandó emlékhely a főváros és a kerület együttműködésében Alekszej Navalnij emlékére” - írták a 444 kérdésére.

Azt nem tudták megmondani, hogy mi történt a spontán emlékhellyel, de az a közterületi kamerák felvételei alapján kideríthető. Mint írták, a főváros, a cégei kezelésében lévő kamerák vonatkozó felvételeit szükség esetén a rendőrség rendelkezésére bocsájtja.