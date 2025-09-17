Nevet változtatott a Hezbollah csipogóinak forgalmazásában részt vevő budapesti cég tulajdonosa

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Tavaly november óta már nem Cristiana Bársony-Arcidiacono, hanem Denkovics Mária Elena a Hezbollah csipogóinak felrobbantásában a hírek szerint fedőcégként érintett BAC Consulting Kft. tulajdonosa – írja a céges beszámoló alapján a HVG. Egy másik, az elektronikus cégközlönyben közzétett dokumentum alapján azonban úgy tűnik, valójában nem is történt tulajdonosváltás: a régi és új tulajnak csak a neve tér el, minden más adatuk – születési dátumuk, anyjuk neve, lakcímük és még adóazonosítójuk is – egyezik. A szeptember 2-án közzétett céges dokumentum szerint a BAC 174 milliós árbevételt ért el, és 7,4 milliós veszteséggel zárta a tavalyi évet. Denkovics Mária Elena a veszteséges év ellenére az eredménytartalék terhére 4 millió forint osztalékot kivett a cégből. Ezzel nem ürítette ki a céget, a BAC eredménytartalékában még így is maradt mintegy 20 millió forint.

Tavaly szeptemberben szinte egyidőben robbant fel több ezer walkie-talkie és csipogó Libanon-szerte, amik a Hezbollah fegyvereseihez tartoztak. A bonyolult támadást az izraeli titkosszolgálat követte el.

A cég zuglói székhelye.
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A márkanév, amit az eszközök viseltek, egy tajvani gyáré, de a tajvaniak az incidens után azonnal közölték, hogy velük a Budapestre bejegyzett BAC Consulting kötött gyártási és forgalmazási szerződést. Ennek a cégnek az egyszemélyi tulajdonosa és ügyvezetője volt a korábbi Bársony-Arcidiacono, akiről itt írtunk portrét, és megnéztük a lakcímei is.

A nő korábban azt állította, cége nem gyártotta az eszközöket, csak közvetítő volt. A New York Times szerint a vállalat az izraeli titkosszolgálat fedőcége lehetett, hogy papíron megutaztassák a csipogókat – mint ahogy fedőcég lehetett egy norvég férfi tulajdonában álló bolgár cég is a szállítási láncban. A hatóságok többször kihallgatták a magyar nőt, aki szerződéseket és számlákat is átadott az AH-nak. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy a nő valójában csak egy stróman lehetett, aki nem volt tisztában az ügy hátterével.

belföld fedőcég Denkovics Mária Elena Bársony-Arcidiacono Cristiana izraeli titkosszolgálat csipogó Cristiana Bársony-Arcidiacono robbanás BAC Consulting hezbollah
Kapcsolódó cikkek

Atomtudós környezetgazdálkodó politológus a libanoni robbanó csipogók magyar „beszállítója”

Számos furcsaságra leltünk a BAC Consulting és annak tulajdonosa kapcsán.

Kaufmann Balázs, Czinkóczi Sándor
belföld

A Közel-Kelet újabb háborúja, amit egy zuglói kisvállalkozáson keresztül robbantottak ki

Fedőcégek hálózatán keresztül juthattak el a robbanóanyaggal megtömött csipogók Libanonba, nem egyedül a magyar-olasz nő volt része a műveletnek. Összeszedtük, mit lehet tudni a bonyolult láncolatról.

Czinkóczi Sándor
háború

Rejtélyes postaláda-feliratok, üres lakások, évtizedek óta Olaszországban élő szülők – megnéztük a csipogó-botrányban elhíresült Bársony-Arcidiacono lakcímeit

A cégbíróságra beadott lakcíme egy újpesti panel, amelyben a nagyszülei laktak 1992-től, de most üresen áll. A nevét megtaláltuk egy Rákóczi úti lakás postaládáján is. Az ingatlan tulajdonosa több magas posztot is viselt.

Rovó Attila
belföld

New York Times: A magyar csipogós cég valójában izraeli fedőcég volt

Izraeli titkosszolgálati források beszéltek arról az amerikai lapnak, hogy a rejtélyes BAC Consulting nevű céget csak azért hozták létre, hogy a Hezbollah tagjainak zsebébe juttathassák a robbanószereket.

Kaufmann Balázs
külföld