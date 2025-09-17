Nevet változtatott a Hezbollah csipogóinak forgalmazásában részt vevő budapesti cég tulajdonosa

Tavaly november óta már nem Cristiana Bársony-Arcidiacono, hanem Denkovics Mária Elena a Hezbollah csipogóinak felrobbantásában a hírek szerint fedőcégként érintett BAC Consulting Kft. tulajdonosa – írja a céges beszámoló alapján a HVG. Egy másik, az elektronikus cégközlönyben közzétett dokumentum alapján azonban úgy tűnik, valójában nem is történt tulajdonosváltás: a régi és új tulajnak csak a neve tér el, minden más adatuk – születési dátumuk, anyjuk neve, lakcímük és még adóazonosítójuk is – egyezik. A szeptember 2-án közzétett céges dokumentum szerint a BAC 174 milliós árbevételt ért el, és 7,4 milliós veszteséggel zárta a tavalyi évet. Denkovics Mária Elena a veszteséges év ellenére az eredménytartalék terhére 4 millió forint osztalékot kivett a cégből. Ezzel nem ürítette ki a céget, a BAC eredménytartalékában még így is maradt mintegy 20 millió forint.

Tavaly szeptemberben szinte egyidőben robbant fel több ezer walkie-talkie és csipogó Libanon-szerte, amik a Hezbollah fegyvereseihez tartoztak. A bonyolult támadást az izraeli titkosszolgálat követte el.

A cég zuglói székhelye. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A márkanév, amit az eszközök viseltek, egy tajvani gyáré, de a tajvaniak az incidens után azonnal közölték, hogy velük a Budapestre bejegyzett BAC Consulting kötött gyártási és forgalmazási szerződést. Ennek a cégnek az egyszemélyi tulajdonosa és ügyvezetője volt a korábbi Bársony-Arcidiacono, akiről itt írtunk portrét, és megnéztük a lakcímei is.

A nő korábban azt állította, cége nem gyártotta az eszközöket, csak közvetítő volt. A New York Times szerint a vállalat az izraeli titkosszolgálat fedőcége lehetett, hogy papíron megutaztassák a csipogókat – mint ahogy fedőcég lehetett egy norvég férfi tulajdonában álló bolgár cég is a szállítási láncban. A hatóságok többször kihallgatták a magyar nőt, aki szerződéseket és számlákat is átadott az AH-nak. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy a nő valójában csak egy stróman lehetett, aki nem volt tisztában az ügy hátterével.