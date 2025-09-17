Trump Nagy-Britanniába utazott, III. Károly királlyal és Keir Starmer miniszterelnökkel is találkozik

Donald Trump amerikai elnök kedden késő este megérkezett Nagy-Britanniába, immár második állami látogatására.

„Meg akarják nézni, hogy tudnak-e egy kicsit finomítani a kereskedelmi megállapodáson... Én szívesen segítek nekik”

– mondta Trump, ahogy azt is, hogy a látogatás fő célja, hogy találkozzon barátjával, Károly királlyal: „Ő olyan jól képviseli az országot, olyan elegáns úriember.”

Donald és Melania Trump megérkezik az Egyesült Királyságba. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Szerdán Trumpot III. Károly király fogadja Windsor kastélyában, ahol pompás ceremóniák – hintós körmenet, katonai légibemutató, díszlövések és állami bankett – várják. A látogatás a Trumpnak is menekülőutat jelenthet: kevesebb mint egy hete gyilkolták meg közeli szövetségesét, Charlie Kirk jobboldali influenszert, ami mélyen megrázta. Starmernek eközben komoly belpolitikai válsággal kell szembenéznie, előbb helyettesét, Angela Raynert, majd röviddel később az Egyesült Államokba delegált nagykövetét, Peter Mandelsont kellett menesztenie, utóbbit a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt. Egy bevándorlásellenes tüntetésen pedig százezres tömeg gyűlt össze szombaton Londonban

Starmer célja, hogy Nagy-Britanniát vonzó célpontként mutassa be az amerikai befektetők számára. Ehhez a pénzügyi, technológiai és energetikai szektor szorosabb összekapcsolását kínálja az amerikai partnereknek. A látogatás során olyan vezető üzletemberek vesznek részt, mint Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, vagy Sam Altman, az OpenAI alapítója. A Microsoft több mint 30 milliárd dolláros, a Google pedig 5 milliárd fontos beruházást jelentett be, köztük egy új adatközpont építését London közelében. Starmer szóvivője történelmi lehetőségnek nevezte a látogatást, amely „kritikus időszakban érkezik a globális stabilitás és biztonság szempontjából”.