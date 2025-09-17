Trump Nagy-Britanniába utazott, III. Károly királlyal és Keir Starmer miniszterelnökkel is találkozik

Donald Trump amerikai elnök kedden késő este megérkezett Nagy-Britanniába, immár második állami látogatására.
„Meg akarják nézni, hogy tudnak-e egy kicsit finomítani a kereskedelmi megállapodáson... Én szívesen segítek nekik”
– mondta Trump, ahogy azt is, hogy a látogatás fő célja, hogy találkozzon barátjával, Károly királlyal: „Ő olyan jól képviseli az országot, olyan elegáns úriember.”
Szerdán Trumpot III. Károly király fogadja Windsor kastélyában, ahol pompás ceremóniák – hintós körmenet, katonai légibemutató, díszlövések és állami bankett – várják. A látogatás a Trumpnak is menekülőutat jelenthet: kevesebb mint egy hete gyilkolták meg közeli szövetségesét, Charlie Kirk jobboldali influenszert, ami mélyen megrázta. Starmernek eközben komoly belpolitikai válsággal kell szembenéznie, előbb helyettesét, Angela Raynert, majd röviddel később az Egyesült Államokba delegált nagykövetét, Peter Mandelsont kellett menesztenie, utóbbit a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt. Egy bevándorlásellenes tüntetésen pedig százezres tömeg gyűlt össze szombaton Londonban
Starmer célja, hogy Nagy-Britanniát vonzó célpontként mutassa be az amerikai befektetők számára. Ehhez a pénzügyi, technológiai és energetikai szektor szorosabb összekapcsolását kínálja az amerikai partnereknek. A látogatás során olyan vezető üzletemberek vesznek részt, mint Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, vagy Sam Altman, az OpenAI alapítója. A Microsoft több mint 30 milliárd dolláros, a Google pedig 5 milliárd fontos beruházást jelentett be, köztük egy új adatközpont építését London közelében. Starmer szóvivője történelmi lehetőségnek nevezte a látogatást, amely „kritikus időszakban érkezik a globális stabilitás és biztonság szempontjából”.
A szerdai ceremóniát követően csütörtökön Chequersben, a miniszterelnök vidéki rezidenciáján folytatódnak a megbeszélések, ahol a felek a befektetéseken túl a vámkérdésekről, Oroszország ukrajnai háborújának lezárásáról és a gázai helyzetről is tárgyalnak. Mindkét ország nagy delegációval képviselteti magát. A közelmúltbeli állami látogatásokkal ellentétben ezúttal nem lesznek nyilvános események, minden a Windsor-birtok falai mögött vagy a Starmer vidéki birtokán történik majd. (Reuters, BBC)
Charlie Kirk fura politikai csodagyerekből lett médiasztár, egyetemre járás helyett fellépésekkel szórakoztatta és fokozatosan jobbosra hangolta a hallgatókat. A MAGA megkerülhetetlen alakja lett volna nagyon sokáig.
A botrány jelentős csapást mér Keir Starmer kormányára, amelyből már több miniszter is távozni kényszerült. A brit miniszterelnök előremenekül, és további személycseréket jelentett be.
Peter Mandelson Epstein mellett kardoskodott, amikor először róttak rá börtönbüntetést szexuális visszaélések miatt.
"Állítsátok meg a hajókat!" feliratokkal és zászlókkal vonulnak.
Feszült volt a nyár Nagy-Britanniában: a menedékkérők hotelben való elszállásolása, a brit zászlók tömeges megjelenése és a bevándorlásellenes tüntetések újra a migráció kérdését emelték a közélet középpontjába. A feszültségek tovább fokozódtak, miután egy etióp menedékkérő szexuálisan zaklatott egy 14 éves kislányt.