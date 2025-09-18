Tyúkól#51: A menopauzával tényleg megáll a világ?

Mire megszokjuk a hónapok ritmusát, bekúsznak az életünkbe a hőhullámok, hullani kezd a hajunk, a súlyunknál pedig csak a hangulatunk ingadozik jobban.
Vagy nem?
A menstruációs ciklus a női hormonrendszer tükörképe, a női szervezet működésének naplója, de tényleg eljön az a pont, amikor a havi vérzés elmarad és a menopauza megjelenik, mint állapot – minden nehézségével együtt. Mert a nők általában nehézségekről számolnak be, még azok is, akik egyébként alig várják, hogy megszabaduljanak a menzeszüktől.
Van, aki a nyitott hűtő előtt lel menedéket, más hormonpótlással enyhíti a tüneteket, megint mások pedig alternatív támogatást keresnek.
És hogy mit mond a ciklustanácsadó erre? Vendégünk Munkácsi Eszter női tanácsadó, cikluskövetés-oktató, szülésznő és MINDEN. Arról beszélgetünk, mivel jár a menopauza, mi az, ami törvényszerű és mi az, ami nem, de a legfontosabbat már előre bocsátjuk, ha elmúltál 30, akkor már most tehetsz azért, hogy könnyebb legyen a szervezetednek a váltás időszaka.
Bővebben:
- 00:00:20 - Mi tényleg mindent elviccelünk?
- 00:01:18 - Nóra csomagot kapott, mint újságíró. Ki nem találnátok, hogy mit!
- 00:03:00 - Mit tesz az állami egészségügy a menopauzával küzdő nőkkel? (spoiler: kb. semmit)
- 00:04:50 - Munkácsi Eszter a vendégünk, aki elég sok mindent el tud mondani a témával kapcsolatban.
- 00:05:30 - Tabutéma a menopauza, és miért?
- 00:08:50 - Mit és hogyan lehet megfogalmazni a közösségi médiában a női testtel kapcsolatban? Miért tilt le az Instagram és ez miért gáz?
- 00:13:00 - Az adás felvételekor mi nők minimum két műszakban dolgozunk.
- 00:16:20 - A menopauzáról alig van előzetes tudásunk…
- 00:18:50 - A menopauza pontosan egy nap: amikor már egy éve nem véreztél. Hogy jutunk el idáig?
- 00:20:00 - Ha nincs ovuláció, akkor az nem menstruáció, de a vérzés megmarad. Egy darabig…
- 00:25:20 - Adásban hazaküldjük a vendéget, szerencsére nem megy haza.
- 00:25:40 - A menstruációnak és a menopauzának nagyon rossz a marketingje.
- 00:28:10 - Tényleg már 30 évesen foglalkoznunk kell azzal, hogy milyen lesz a menopauzánk? Lekéstük a felkészülést?
- 00:33:10 - Az életmód a kulcs, és ebben segíthet minden mozgás, minden apró változás.
- 00:38:20 - Hogyan fogyasszuk a kurkumát?
- 00:43:10 - Segít bármit bármi, amit a drogériákban meg lehet venni?
- 00:46:50 - Nem baj, ha a tüneteknek az interneten nézünk utána, de fontos, hogy fenntartásokkal kezeljük. De ez azért eléggé igaz, nagy általánosságban is.
- 00:50:30 - A menopauza egy harmadik esély arra, hogy egy kicsit önző legyél és foglalkozz magaddal.
- 00:55:30 - Fáj a menstruáció? Hát fájnia is kell…
- 01:00:10 - Amúgy van jó oldala is a menopauzának, de mi most jól elmondjuk, hogy mi lehet jó!!!
- 01:07:45 - A menopauza a kínai orvoslás szerint a második tavasz.
- 00:12:20 - Meg is van, hogy miről kell még beszélnünk ezzel kapcsolatban!
- 01:14:00 - Szolgálati közlemény: Lesz könyvklub!!
Olvasnivalók:
Kicsit az elején talán ezt is elvicceltük, de a két könyv, amikről az adásban beszéltünk, tényleg nagyon jó szolgálatot tesz.
- A Menopauza másképp a Jaffa Kiadónál jelent meg kézbe fogható és e-könyv formátumban is, nagyon sok gyakorlati tanáccsal, és erőt adó háttértörténettel, többek közt arról, miért beszélünk ennyire keveset a menopauzáról, és hogyan tudjuk jól megélni azt.
- Tapasztó Orsi könyve, a Nem atomfizika - Útmutató egy jobb élethez pedig az Open Books gondozásában jelent meg, és bár elsősorban önismerettel, önazonossággal, önelfogadással foglalkozó kérdéseket feszeget - de amit a menopauzáról olvastunk benne, azt is fontosnak tartjuk a magunk, és mindannyiunk szempontjából.
- Munkácsi Eszter Insta-oldalát itt találod, a honlapját pedig itt.
- Az emlegetett riport Sophie Ellis-Bextor új albumáról és a perimenopauzáról.
- Zsuzsi külön kérésére itt tekinthető meg az ÁBRA, ami az adás végén szóba került.
Illusztráció: Kiss Bence/444