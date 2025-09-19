„Érdemei elismerésével” mentették fel tisztségéből a legfőbb ügyész helyettesét

„Érdemei elismerésével” mentették fel tisztségéből Ibolya Tibor legfőbbügyész-helyettest - vette észre a hvg.hu. Az erről szóló, Sulyok Tamás köztársasági elnök által szignált határozat a Magyar Közlöny csütörtök esti számában jelent meg, és 2025. szeptember 22-től, azaz jövő hétfőtől hatályos.
Ibolya Tibor korábban fővárosi főügyész volt, 2022 júliusában nevezték ki, akkor még Polt Péter legfőbb ügyész helyettesének. Az Alkotmánybíróság elnökévé átmentett Polt helyére idén júniusban választották meg Nagy Gábor Bálintot, kilenc évre szól a megbízatása (róla itt írtunk bővebben).
Ibolya Tibor még fővárosi főügyészként, 2017-ben úgy kommentálta a Kúria egykori döntését, miszerint Polt Péter ügyészségét lehet fideszesnek nevezni, hogy az „butaság”, „hiszti” és „valótlanság”.
Valótlanságnak tartja, hogy a legfőbb ügyész fideszes lenne.
12 éven át állhat a testület élén az exfőügyész. A képviselők megválasztották az utódját, majd sorra darálták a kétharmados törvényeket. Kettő zárószavazását viszont bővebb indoklás nélkül elhalasztották.
A távozó Polt Péter korábbi kabinetfőnöke lett Sulyok Tamás választottja.
Mindenki, aki ebben a gyalázatban közreműködött, szégyellje magát, üzen a Kúriának Ibolya Tibor. Nem tetszik neki, hogy kimondták, jogszerűen nevezhető fideszesnek Polt Péter szervezete.