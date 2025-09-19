„Érdemei elismerésével” mentették fel tisztségéből a legfőbb ügyész helyettesét

„Érdemei elismerésével” mentették fel tisztségéből Ibolya Tibor legfőbbügyész-helyettest - vette észre a hvg.hu. Az erről szóló, Sulyok Tamás köztársasági elnök által szignált határozat a Magyar Közlöny csütörtök esti számában jelent meg, és 2025. szeptember 22-től, azaz jövő hétfőtől hatályos.

Ibolya Tibor, a legfőbb ügyész helyettese azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. október 7-én.
Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Ibolya Tibor korábban fővárosi főügyész volt, 2022 júliusában nevezték ki, akkor még Polt Péter legfőbb ügyész helyettesének. Az Alkotmánybíróság elnökévé átmentett Polt helyére idén júniusban választották meg Nagy Gábor Bálintot, kilenc évre szól a megbízatása (róla itt írtunk bővebben).

Ibolya Tibor még fővárosi főügyészként, 2017-ben úgy kommentálta a Kúria egykori döntését, miszerint Polt Péter ügyészségét lehet fideszesnek nevezni, hogy az „butaság”, „hiszti” és „valótlanság”.

